The Open Group gründet das Open Footprint™ Forum

Die Aufgabe des Forums ist es, die Genauigkeit und Transparenz bei der Ermittlung der Umweltbilanz von Unternehmen und bei deren Meldung zu steigern

The Open Group, das anbieterneutrale Technologiekonsortium, gab heute die Gründung des Open Footprint™ Forum bekannt, eines Forums der Open Group. Das Forum konzentriert sich auf die Entwicklung offener, anbieterneutraler Industriestandards, die eine konsistente, präzise Messung und Meldung von Umweltbilanzdaten ermöglichen. Anfangs liegt der Schwerpunkt auf Daten zu Treibhausgasemissionen (THG). Das Forum wird auch die gesamte physische Umweltbilanz berücksichtigen, also auch Wasser-, Abfall- und Bodendaten.

„Präzise Umweltbilanzdaten sind für moderne Unternehmen von entscheidender Bedeutung, nicht nur für die gesetzlich vorgeschriebenen Meldungen über die Einhaltung einschlägiger Vorschriften und die Erfüllung der Anforderungen von Kunden und Geschäftspartnern, sondern auch für das Ergreifen von Maßnahmen“, so Johan Krebbers, General Manager des Bereichs Digital Emerging Technologies sowie Vice President des Bereichs IT Innovation von Shell. „Dennoch sehen sich Unternehmen mit großen Herausforderungen konfrontiert, wenn es um den Umgang mit ihrer Umweltbilanz geht, z. B. hinsichtlich mangelnder Konsistenz, Kompatibilität und Interoperabilität innerhalb der Lieferketten sowie in Bezug auf einen Mangel an Standards für die Aufzeichnung und Verarbeitung dieser Art von Daten.“

Um dem wachsenden Bedarf der Wirtschaft an transparenten, einheitlichen Meldeverfahren über Umweltbilanzdaten gerecht zu werden, beteiligt sich das Forum künftig an der Definition, Gestaltung und Bereitstellung von Standards der Open Footprint Data Platform. Was die Meldung von THG-Emissionen betrifft, so werden präzise Emissions- und Verbrauchsdaten sowie Basisberechnungen Unternehmen in die Lage versetzen, die Umweltbilanz von Waren und Dienstleistungen in der Wertschöpfungskette über alle Branchen hinweg zu vergleichen.

Neben diesen Standards wird das Forum ein Open-Source-basiertes System schaffen, das für alle Organisationen zugänglich sein wird. Diese Referenzimplementierung wird den Organisationen als Grundlage dafür dienen, ihre eigenen Implementierungen des Open Footprint Data Forum zu nutzen, die voraussichtlich von mehreren Anbietern bereitgestellt werden.

„Es ist dringend notwendig, dass wir die Art und Weise ändern, wie wir Umweltbilanzdaten verwalten und melden“, so Steve Nunn, President und CEO der The Open Group. „Durch den Einsatz neuer digitaler Technologien und den Rückgriff auf eine enorme Menge an Branchen-Know-how sind wir bestrebt, die Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit und Verantwortlichkeit bei der Meldung von Umweltdaten zum Nutzen von Unternehmen, Regierungen, NGOs und der Gesellschaft als Ganzes zu verbessern. Immer mehr Organisationen treten dem Forum bei, darunter Betreiber, Anbieter und akademische Institutionen aus allen Branchen. Wir werden durch die Schaffung offener Technologiestandards wesentliche Fortschritte erzielen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Umweltbilanz besser messen, überwachen und melden zu können.“

Derzeit sind die folgenden fünfzehn Organisationen und Unternehmen aus verschiedenen Branchen als Mitglieder im Open Footprint Forum aktiv: Accenture, BP, Chevron, Cognite, DNV GL, Emisoft, Equinor, Halliburton, Infosys, Intel, Microsoft, Schlumberger, Shell, die Universität Oslo und Wipro. Die Mitgliedsorganisationen werden bei der Entwicklung der Standards der Open Footprint Data Platform gemeinsam ein flexibles Konzept verfolgen.

Das Open Footprint Forum steht allen Organisationen offen. Informationen über das Forum und die Mitgliedschaft finden Sie hier.

