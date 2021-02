TILRAY - Erst der Hype, dann der freie Fall! Wie in Gamestop?!

Tilray Inc. - WKN: A2JQSC - ISIN: US88688T1007 - Kurs: 32,160 $ (NASDAQ)

In den vergangenen Tagen wurde die Tilray-Aktie in den Medien intensiv besprochen. Dabei wurden immer wieder auch Vergleiche zu Gamestop gemacht. Hier hatte sich eine Gruppe von Anleger auf reddit auf die Aktie eingeschossen und für starke Kurskapriolen gesorgt. Jetzt soll Tilray in den Fokus dieser Trader gerückt sein. Ich will diese gar nicht kommentieren, Fakt ist jedoch, dass die Aktie zumindest die Volatilität einer Gamestop-Aktie besitzt. Konnte Tilray seit Montag fast 200 % zulegen, kam gestern der große Kurseinbruch. Die Aktie verlor auf Tradegate fast 50 % und schloss nahe ihres Tagestiefs.

Das Risiko ist weiterhin groß!

Analytisch betrachtet wird mit gestrigen Verlusten das bärische Szenario umgesetzt, welches gestern skizziert wurde: Ist die Aktie zu teuer oder lohnt ein Einstieg noch? Hier wurde auf das enorme Rückschlagspotenzial hingewiesen, welches sich bei solchen Storys immer wieder ergibt. Momentan findet ein Pullback an alte Widerstände bzw. Konsolidierungszonen statt. Technisch könnte von hier aus ein neuer Angriff der Bullen starten, um den Aufwärtstrend wieder aufzunehmen.

Die Frage ist jedoch, ob man sich auf diese Spiel einlassen will? Unterstellen wir, dass ein Großteil der im Januar gestarteten Rally lediglich emotionsgetrieben und fundamental in der Größenordnung nicht begründet war, dann könnten die Kurse durchaus wieder in Richtung 13 EUR oder tiefer nachgeben. Das sind vom aktuellen Kursniveau aus weitere Verluste von über 50 %. Das ist das Risiko, auf das man sich momentan in der Tilray-Aktie einlassen würde.

Newstrading / Momentumtrading als Antwort!

Die hohe Volatilität ist es jedoch auch, die risikofreudigen Tradern gefällt. Mit ihr kann man in kurzer Zeit zwar viel Geld verlieren, aber eben auch viel Geld gewinnen. Inwieweit Sie sich daran beteiligen wollen, müssen Sie selbst entscheiden. Wenn man sich jedoch dazu entschließt, dürfte sich das News-Trading/Momentum-Trading anbieten, welches ich unter anderen hier aufgegriffen habe: Plug Power & CO - Das sollten Sie unbedingt wissen!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)