Tochtergesellschaft von Dole wird in Costa Rica mit Preis für soziale Verantwortung in der Praxis ausgezeichnet

Standard Fruit Company de Costa Rica S.A. wird von AmCham für Arbeit ausgezeichnet, die sich positiv auf Mitarbeiter und ihre Familien auswirkt

Die amerikanische Handelskammer in Costa Rica (AmCham) hat Dole über seine Tochtergesellschaft Standard Fruit Company de Costa Rica S.A. mit dem „Social Responsibility in Action Award“ (einem Preis für soziale Verantwortung in Aktion) in der Kategorie „Mitarbeiter“ für das Projekt „De la Mano con Dole“ ausgezeichnet – was frei übersetzt „Hand in Hand mit Dole“ bedeutet. In diesem Jahr wurde die Auszeichnung, die am 8. Dezember 2021 verliehen wurde, bereits zum 25. Mal vergeben.

Das Projekt Hand in Hand mit Dole ist eine Initiative, die darauf abzielt, die soziale Entwicklung der Mitarbeiter der Standard Fruit Company of Costa Rica (alias Dole Costa Rica) und ihrer Familien unter Verwendung der von der Universität Oxford entwickelten Methodik namens Business Multidimensional Poverty Index (bMPI) positiv zu beeinflussen.

Mit der bMPI-Methodik wird versucht, Armut zu messen – nicht nur anhand des traditionellen Pro-Kopf-Einkommens, sondern auch durch Einbeziehung von Aspekten wie Zugang zu Gesundheitsfürsorge, Bildung, Wohnraum, Arbeit, sozialer Absicherung und 16 weiteren Schlüsselindikatoren. Dies ermöglicht es der Organisation, Lücken in Sozialprogrammen zu identifizieren und auf die Lösung der multidimensionalen Armutsprobleme hinzuarbeiten, mit denen ihre Mitarbeiter und deren Angehörigen konfrontiert sind.

Dole ist das erste Agrarunternehmen der Welt, das die bMPI-Methodik anwendet, um die Herausforderungen der sozialen Entwicklung anzugehen.

Während der diagnostischen Phase der Implementierung erreichte Dole Costa Rica bei sozioökonomischen Umfragen unter seinen mehr als 5300 Mitarbeitern mit 87 % fast die höchste Beteiligungsquote aller Unternehmen, die diese Methode im Land angewendet haben.

Durch die Analyse der aufgedeckten „Mängel“ hat sich das Unternehmen von kurzfristigen Prioritäten wie der Prävention von Krankheiten und der Gesundheit unserer Mitarbeiter zu Beginn von Covid auf längerfristige Strategien zur sozialen Absicherung und Gesundheitsfürsorge verlagert. Bis Ende September 2021 wurden 500 Lücken geschlossen.

„Wir sind sehr stolz darauf, der erste Bananen- und Ananasproduzent zu sein, der dieses System eingeführt hat, und so positive Ergebnisse für unsere Mitarbeiter und ihre Familien hier in Costa Rica zu erzielen“, sagte Renato Acuña, Präsident von Dole Fresh Fruit Latin America. „Die in diesem Programm entwickelten Strategien mit Projekten für Sozialberatung und ambulante medizinische Betreuung zielen darauf ab, Bedürfnisse zu befriedigen und die notwendigen Kapazitäten für eine bessere menschliche Entwicklung bereitzustellen.“

Bei diesem Projekt hat die Geschäftsführung von Dole die folgenden Bedürfnisse priorisiert: Menschen ohne Krankenversicherung, Menschen mit Behinderungen, die keine staatliche Unterstützung erhalten, ältere Erwachsene ohne Rente, Personen, die aufgrund familiärer Verpflichtungen nicht erwerbstätig sind, und Haushalte ohne Trinkwasser.

Bei der Anwendung der Erkenntnisse hat Dole strategische Bündnisse geschlossen – zum einen mit Horizonte Positivo, einer lokalen NRO, welche die Umsetzung von bMPI in Costa Rica anführt, und zum anderen mit Sophia Oxford, einer internationalen gemeinnützigen Organisation, die versucht, die sozialen Investitionen von Unternehmen sowie das Leben ihrer Mitarbeiter positiv zu beeinflussen. Diese Interpretationen und Analysen der Ergebnisse durch Dritte sowie der Vorschlag von Lösungen, die sich positiv auf die Verringerung der multidimensionalen Armut auswirken können, sind für bewährte Methoden bei der Lösungsumsetzung unerlässlich.

Im Jahr 2020 stellte Dole seinen drei Säulen umfassenden Nachhaltigkeitsrahmen The Dole Way und sein kontinuierliches Engagement für Nahrungsmittel, für die Natur und für Menschen vor („For Food, For Nature and For People“). So wie Dole Costa Rica vor mehr als zwanzig Jahren ein Pionier bei der Entwicklung allgemeiner Umweltmanagementsysteme in der Landwirtschaft war, um seine Bemühungen „für die Natur“ zu formulieren, so beabsichtigt das Unternehmen zu Beginn dieses Jahrzehnts, durch dieses Projekt Innovationen bei der Einrichtung einer sozialen Entwicklungsplattform hervorzubringen, die sich auf die wichtigste Ressource konzentriert: „für die Menschen“.

Dole plc ist einer der größten Hersteller und Vermarkter von qualitativ hochwertigem frischem Obst und Gemüse weltweit. Dole ist bei vielen der verkauften Produkte sowie bei Bildung und Forschung zu Ernährungsfragen Branchenführer. Weitere Informationen finden Sie unter www.dole.com oder www.doleplc.com.

