Toyota erwartet niedrigsten Gewinn seit neun Jahren

Tokio (Reuters) - Toyota rechnet wegen der weltweiten Auswirkungen der Corona-Pandemie in diesem Jahr mit dem niedrigsten Betriebsgewinn seit fast einem Jahrzehnt.

Der größte japanische Autobauer stellte am Dienstag für das bis März 2021 laufende Geschäftsjahr einen operativen Gewinn von 500 Milliarden Yen (umgerechnet 4,3 Milliarden Euro) in Aussicht. Das entspricht einem Rückgang um 80 Prozent zum gerade abgelaufenen Geschäftsjahr, in dem Toyota 2,4 Billionen Yen erzielte.

Das Management des weltweit zweitgrößten Autokonzerns nach Volkswagen geht davon aus, dass der globale Pkw-Absatz von April bis Juni 60 Prozent des Vorjahresniveaus erreichen wird. Für sich selbst prognostiziert Toyota in seinem Geschäftsjahr 8,9 Millionen Auslieferungen nach 10,46 Millionen im abgelaufenen Jahr.