TRACTOR SUPPLY - Wird der Traktor aus dem Dreck gezogen?

Tractor Supply Co. - WKN: 889826 - ISIN: US8923561067 - Kurs: 138,040 $ (NASDAQ)

Tractor Supply ist eine Einzelhandelskette in den USA mit Spezialisierung auf dem Farmingsektor. Hauptumsatzträger ist Tierfutter. Das Sortiment umfasst aber auch Outdoor-Klamotten oder Zubehör für Trucks und Trailer.

Die Aktie befindet sich seit Oktober in einer Korrektur. Mit Blick auf die entstandenen Strukturen kann man sogar davon ausgehen, dass diese Korrektur nicht erst im Vormonat, sondern bereits im August begonnen hat und dass sie im November aller Voraussicht nach beendet wurde. Gerade in dieser Woche zeigen die Bullen sehr gute Ansätze. Eine Abwärtstrendvariante wurde bereits überwunden, eine zweite wird heute attackiert. Ebenfalls attackieren die Käufer im heutigen Handel den EMA50. Werden diese Hürden genommen, wäre dies ein positives Signal. Doch erst über 140,86 USD nimmt die kurzfristige Trendwende im Chart Form an und die Aktie könnte das Gap bei 148,54 USD schließen. Die Hochs um 155,54 USD könnten wiederum ein Bonusziel darstellen.

Auf der Unterseite ist der Wert um 127,80 USD sehr gut unterstützt. Knapp darunter verläuft bei derzeit 127,30 USD der EMA200. Erst wenn diese Supports gerissen werden, sollten sich Anleger auf weitere Abgaben in Richtung der mittelfristigen Unterstützungszone zwischen 116,13 und 114,19 USD einstellen. Um bei der Überschrift zu bleiben: Das Abschleppseil wäre in diesem Fall gerissen und der Traktor würde weiter im Dreck versinken.

Elliott-Wellen-Theorie hoch 4: Mit Tiedje XXL profitieren Sie maximal von André Tiedjes legendären Prognosen. Sichern Sie sich seine 4 Trading-Services PLUS exklusive DAX-Aktien-Analysen in einem Paket. Natürlich zum absoluten Vorzugspreis. Jetzt Tiedje XXL abonnieren!

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 8,35 10,41 10,52 Ergebnis je Aktie in USD 4,66 6,69 6,47 KGV 30 21 21 Dividende je Aktie in USD 1,36 1,50 1,61 Dividendenrendite 0,99 % 1,09 % 1,17 % *e = erwartet

Tractor-Supply-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)