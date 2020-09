Treffen zwischen Diess und Musk: Es bahnt sich keine Kooperation an – „Sind nur mit dem ID.3 gefahren“

Während seines Deutschland-Besuches hat Tesla-Chef Elon Musk sich auch mit seinem geschätzten Konkurrenten, dem VW-Chef Herbert Diess, getroffen und im Zuge eines vorher geheim gehaltenen Treffens das neue Elektroauto ID.3 von Volkswagen ausprobiert. Statt gefunden hat es auf dem Regional-Airport Braunschweig-Waggum nahe der Wolfsburger VW-Zentrale, den der Autokonzern auch für seine Flugzeugflotte nutzt. Nachdem der Privatjet des Tesla-Chefs dort gelandet war, drehte er zusammen mit Diess eine Runde in einem ID.3.

Mehr als weiter an einer kumpelhaften Bekanntschaft zu arbeiten, ist jedoch anscheinend nicht passiert, das hat Diess über das Online-Netzwerk LinkedIn klar gemacht. „Wir sind nur mit dem ID.3 gefahren und haben uns unterhalten. Es bahnt sich kein Deal/keine Zusammenarbeit an.“ Es ging wohl vornehmlich um den Austausch von Erfahrungen.

Musk lobt das Modell

Werbung Knock-Outs zur Tesla Aktie Kurserwartung Tesla-Aktie wird steigen Tesla-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Bei der Fahrt über das regennasse Vorfeld und die Startbahn zeigte sich Musk laut Videomitschnitt zufrieden mit der Lenkung: „Dafür, dass es kein Sportwagen ist, ist sie ziemlich gut.“ Er testete auch die Beschleunigung und erkundigte sich nach dem Batterie-Typen und dem Spurhalte-Assistenten. Im Gegensatz zu Tesla ist Volkswagen bisher vor allem auf die Zulieferung externer Batteriezellen aus Asien angewiesen, baut derzeit aber auch eine eigene Produktion auf.

Diess und Musk schätzen einander. Beide Manager haben sich in der Vergangenheit gegenseitig dafür gelobt, dass sie es jeweils mit der E-Mobilität ernst meinen. Musk bekam in Braunschweig auch eine Ausgabe des kommenden Kompakt-SUVs ID.4 zu Gesicht. Diess testete inzwischen seinerseits ein Exemplar des Tesla Model Y.

Weitere Enttäuschung für die Anleger?

Anleger, die sich aufgrund des Treffens nun eine Zusammenarbeit oder andere kurstreibende Neuigkeiten erhofft hatten, sind also enttäuscht zurückgelassen worden. Im schlimmsten Fall könnte dieser Umstand in der momentan hochvolatilen Phase, in der sich die Aktie befindet, weiteres Abwärtsmomentum erzeugen. Nach dem unfassbaren Höhenflug hat der Kurs der Tesla-Aktie in der letzten Woche die Richtung gewechselt und es ist zu sehr deutlichen Gewinnmitnahmen gekommen. Nach dem verlängerten Wochenende aufgrund des Feiertages in den USA steht die Aktie heute wieder enorm unter Druck und notiert derzeit mit minus 10 Prozent im vorbörslichen Handel. Vorzugsaktien von Volkswagen notieren heute mit einem Minus von 1,1 Prozent in einem schwachen Gesamtmarkt.

onvista-Redaktion/dpa-AFX

Titelfoto: Markus Wissmann / Shutterstock.com

– Anzeige –

Die Trading-Flatrate für 2,99 €/Monat. Unbegrenzt alle Aktien und ETFs handeln. Über 1.300 ETFs als Sparplan verfügbar – dauerhaft und kostenlos.