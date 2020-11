Trotz Buffett’scher Hausse fallen die Aktienmärkte

Der Markt war in letzter Zeit sehr volatil, und unter solchen Bedingungen suchen Investoren oft Rat bei Experten. Es gibt nur wenige Investoren, zu denen mehr Menschen aufschauen als zu Warren Buffett, CEO von Berkshire Hathaway.

Alle drei Monate erfahren die Anleger, welche Aktien Berkshire Hathaway für sein Portfolio gekauft und verkauft hat. Es ist ein großartiger Einblick in die Gedankenwelt von Buffett und seinen Kollegen bei Berkshire, und es kann eine reichhaltige Quelle für Aktienideen sein, selbst wenn der Gesamtmarkt sich nicht so entwickelt, wie du es willst. Im Folgenden werden wir uns einige von Buffetts Aktionen ansehen und was sie für die beteiligten Unternehmen bedeuten.

Wie sich die Aktien am letzten Dienstagmorgen entwickelten

Die Aktien gaben letzten Dienstagmorgen einen Teil der Gewinne wieder ab, als sich der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 von den Rekordständen bei Börsenschluss letzten Montag zurückzogen. Die Begeisterung über einen möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus wich der ernüchternden Erkenntnis, dass es noch eine Weile dauern könnte, bis ein erfolgreicher Impfstoff die Auswirkungen der Pandemie überwinden kann.

Mit Stand 11 Uhr EST fiel der Dow um 240 Punkte auf 29.711 und der S&P um 17 Punkte auf 3.610. Der Nasdaq Composite verzeichnete mit einem Rückgang um 8 Punkte auf 11.916 den geringsten Verlust.

Was Buffett kaufte

Warren Buffett war schon immer ein Optimist, und im dritten Quartal 2020 tätigte Berkshire einige große Käufe. Vor allem konzentrierte sich der Versicherungsgigant auf Pharma-Aktien, da er sie als Wertanlagen ansah, die langfristig versprechende Renditen generieren können.

Buffett nahm Aktien von Merck (WKN:A0MS7YRK), Bristol-Myers Squibb, Pfizer und AbbVie in das Portfolio von Berkshire auf. Mit nur 136 Millionen US-Dollar war die Position von Pfizer viel kleiner als die der anderen drei, die zum 30. September ungefähr gleiche Zuweisungen im Bereich von 1,8 bis 1,9 Milliarden US-Dollar erhielten.

Buffett-Anhänger werden die Käufe als die Schritte eines klassischen Value-Investors betrachten. Alle haben extrem niedrige künftige KGVs, basierend auf der Erwartung einer soliden Erholung von den Auswirkungen der Pandemie.

Weniger im Einklang mit der typischen Berkshire-Auswahl standen die Käufe von T-Mobile US und Snowflake. Wir wussten bereits von dem Kauf von Snowflake, den Buffett in Verbindung mit dem Börsengang des Data-Cloud-Unternehmens tätigte. Die Beteiligung von T-Mobile in Höhe von fast 320 Millionen US-Dollar sieht aus wie eine Wette auf das Aufkommen der 5G-Mobilfunktechnologie, die eine weitere Runde des Wettbewerbs unter den großen US-Mobilfunkanbietern entfacht.

Ein gedämpfter Buffett Effekt

Früher hätte die Nachricht, dass Buffett an einer Aktie interessiert war, den Preis der Aktie hochgetrieben. Aber das war letzten Dienstagmorgen nach der Ankündigung von Berkshire nicht der Fall. Die meisten Medikamentenaktien, die Buffett kaufte, sind gestiegen, aber keine um mehr als 3 %. Die Aktien von T-Mobile sind an diesem Tag um etwas mehr als 1 % gestiegen.

Ein Teil davon ist wahrscheinlich auf die schwache Performance von Berkshire selbst zurückzuführen. Die Aktie ist hinter dem S&P 500 zurückgeblieben, und das hat Buffett dazu veranlasst, den Rückkauf eigener Aktien in den letzten Monaten anzukurbeln.

Die Investoren können sich dennoch darauf verlassen, dass Buffett mit seiner Auswahl viel Aufmerksamkeit erhält. Die langfristige Erfolgsbilanz des CEO von Berkshire verdient Respekt, und es ist immer interessant zu sehen, was das Orakel von Omaha in Erwartung eines bevorstehenden Bullenmarktes mit dem Kapital von Berkshire macht.

