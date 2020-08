Trump-Berater - Handel mit China läuft trotz Spannungen gut

Washington (Reuters) - Der Handel zwischen den USA und China läuft einem Berater von Präsident Donald Trump zufolge ungeachtet der zunehmenden Spannungen zwischen beiden Ländern gut.

Dies sei "der eine Bereich, in dem wir zusammenfinden", sagte Wirtschaftsberater Larry Kudlow am Dienstag vor Journalisten. Er verneinte die Frage, ob das bestehende Handelsabkommen ausgesetzt werden könnte. China kaufe weiter wie vereinbart US-Waren, sagte Kudlow. Die Regierungen in Peking und Washington liegen bei mehreren Themen über Kreuz. Zuletzt hatten sich die Spannungen wegen des Vorgehens der Behörden gegen Regierungskritiker in Hongkong verschärft.