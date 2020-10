Trump-Infektion: Worauf die Wall Street achtet!

Die COVID-19-Infektion von Donald Trump wirft an der Wall Street zwei wesentliche Fragen auf: Was bedeutet das für die laufenden Verhandlungen über ein neues Wirtschaftspaket und was für die Präsidentschaftswahlen? Obwohl sich die Chancen einer Einigung im Streit um ein neues Wirtschaftspaket leicht bessern, stehen die Karten an dieser Front weiterhin schlecht. Vor 2021 dürfte es kein neues Paket geben. Kommt es anders, wäre das eine ausgesprochen positive Überraschung. Dass Donald Trump so kurz vor den Wahlen gesundheitlich eingeschränkt ist, festigt den Vorsprung von Joe Biden und den Demokraten. Dass Trump das Virus oft verharmlost hat, und sich in der Präsidentschaftsdebatte über Joe Biden und das Tragen einer Maske lustig gemacht hat, rächt sich. Die Gefahr, dass der Wahlausgang angefochten wird, ist deutlich gestiegen.Das Wichtigste zum Schluß: Ich wünsche Donald und Melania Trump eine rasche Genesung.