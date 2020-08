Trump - Virus ist soweit es geht unter Kontrolle

Washington (Reuters) - Die Coronavirus-Pandemie ist nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump in den USA soweit wie möglich unter Kontrolle gebracht worden.

Es sei wahr, dass Menschen sterben, sagte Trump der Nachrichtensite Axios in einem am späten Montagabend veröffentlichten Interview. "Es ist wie es ist." Dies bedeute jedoch nicht, dass nicht alles, was möglich sei, gegen das Virus unternommen werde. "Es ist soweit unter Kontrolle wie man es kontrollieren kann." In den USA ist nach Daten der Nachrichtenagentur Reuters die Zahl der Neuinfektionen zuletzt um mehr als 48.300 auf 4,7 Millionen gestiegen.