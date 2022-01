TUI-Aktie: Sommer-Rekord, endlich in 2022?!

Bei der TUI-Aktie ist der Sommer eines jeden Jahres wichtig. In dieser Jahreszeit befindet sich die Hauptreisezeit für die meisten Verbraucher. Urlaub, Sonne, Strand und Meer (oder mehr), das passt einfach perfekt zusammen.

Allerdings sind die zwei vergangenen Sommer durchwachsen gewesen. Die Pandemie machte vielen Reisewütigen einen Strich durch die Rechnung. Auch der TUI-Aktie, was wir dem Aktienkurs bis heute noch ansehen.

Das Management gibt sich weiterhin kämpferisch bis optimistisch. Und stellt prompt zu Beginn des Jahres einen Rekordsommer in Aussicht. Na, ob das dieses Mal etwas wird?

Schon zum Ende des Jahres 2021 hat es Äußerungen vonseiten des Managements gegeben, dass man optimistisch auf das Jahr 2022 und den Sommer blicke. Verbraucher sind weiterhin hungrig, was das Erleben angeht. Vor allem in einer Zeit nach der Pandemie, mit weniger Infektions- oder Ansteckungsgeschehen, ist Normalität im Urlaub besser möglich.

Insofern plane man, das Vorkrisenniveau erneut zu erreichen. Das Management der TUI-Aktie möchte in diesem Jahr außerdem rund 3 Mio. Urlauber nach Griechenland reisen lassen. In dieser Region würde man damit einen Rekordsommer und eine Rekordreisezeit zelebrieren können. Wie gesagt: In Griechenland, wobei das natürlich ein wichtiger Beitrag sein kann, um an das Vorkrisenniveau heranzukommen.

Ob man diese Prognosen erreichen kann, ist für mich zumindest weiterhin fraglich. Das Management der TUI-Aktie ist ursprünglich auch für den Sommer des Jahres 2021 optimistisch gewesen. Die Delta-Variante hat dem jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Im Kern zeigt mir das jedenfalls weiterhin, dass es, solange die Pandemie andauert, stets eine gewisse Unsicherheit gibt, die uns als Verbraucher und potenzielle Reisende begleitet. Und natürlich auch die Investoren in diesem Markt.

Konträre Ansichten zur UNWTO

Bemerkenswert an dieser Stelle: Die UNWTO hat als weltweite Behörde zuletzt eher dämpfend auf die Märkte gewirkt. Ihrer Ansicht nach käme der Tourismus erst im Jahre 2024 wieder an das Vorkrisenniveau heran. Wobei regionale Unterschiede natürlich bestehen können. Nicht jeder Markt rund um den Globus ist gleich.

Trotzdem ist es schwierig, solche Prognosen wie die aktuelle bei der TUI-Aktie zu 100 % zu validieren. Im Kern geht es mir primär nicht darum, was der Markt für ein Potenzial hat. Ein rekordverdächtiges Momentum von der Interessenlage scheint mir möglich, insbesondere nach zwei schwierigen Jahren. Nein, sondern die eigentliche Frage ist: Wie entwickeln sich Infektionen und Pandemien? Und welche weiteren Wendungen gibt es noch?

Fragen, die ich nicht mit Sicherheit beantworten kann. Deshalb bleibt ein in Teilen rekordverdächtiger, aber in Summe normaler Sommer bei der TUI-Aktie für mich eines: eine hypothetische, aber mögliche Option für das Jahr 2022.

