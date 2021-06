UDR kündigt 195. vierteljährliche Dividende in Folge an

Der amerikanische Immobilienkonzern UDR Inc. (ISIN: US9026531049, NYSE: UDR) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,3625 US-Dollar an die Anteilsinhaber ausbezahlen. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 2. August 2021 (Record date: 12. Juli 2021). Es ist die 195. vierteljährliche Dividende in Folge.

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 1,45 US-Dollar ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 49,21 US-Dollar (Stand: 17. Juni 2021) und unter Zugrundelegung der aktuellen Auszahlungsweise 2,95 Prozent.

UDR operiert als Real Estate Investment Trust (REIT) und ist auf Wohnungen in den USA spezialisiert. Zum 31. März 2021 besaß UDR Anteile an 52.617 Apartments. Der Sitz des 1972 gegründeten Unternehmens befindet sich in Highlands Ranch, Colorado. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 301,44 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 321,48 Mio. US-Dollar), wie am 27. April berichtet wurde. Der operative Gewinn lag bei 75,07 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 38,95 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 auf der aktuellen Kursbasis mit 28,05 Prozent im Plus und weist eine Marktkapitalisierung in Höhe von aktuell 23,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. Juni 2021) auf.

Redaktion MyDividends.de