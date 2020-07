ULTA BEAUTY - Alles andere als überzeugend

Der Coronacrash beschleunigte, wenn man so möchte, bei der Aktie von Ulta Beauty nur das, was sich im Chart bereits über Monate hinweg angedeutet hatte. Die Erholung in den ersten Wochen des Jahres 2020 führte den Wert noch einmal zurück an die Triggerlinie einer Doppeltop-Formation. Ein solches Kursverhalten wird auch als "Kiss of death" bezeichnet. In der Folge brach die Aktie deutlich ein und unterschritt dabei eine weitere Triggerlinie, in diesem Fall die Nackenlinie einer riesigen S-K-S-Formation. Der sich angestaute Verkaufsdruck entlud sich daraufhin. Es folgte eine dreiteilige Erholungssequenz, deren zweite Erholungsphase seit Mai inzwischen komplett wieder abverkauft wurde.

Ulta-Beauty-Aktie (Wochenchart)

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier.

Im Tageschart sieht man die Rückabwicklung des Anstiegs von Mai bis Juni sehr klar. Inzwischen hat sich unterhalb der beiden EMAs 50 und 200 auch ein tieferes Hoch ausgebildet. Der Druck in Richtung des Zwischentiefs bei 186,01 USD nimmt zu. Wird dieses unterboten, wäre der Trendwechsel seit dem Junihoch nochmals bestätigt. In diesem bärischen Szenario wäre ein Gap aus dem April bei 163,43 USD das erste passende Ziel. Im weiteren Jahresverlauf wären auch die Märztiefs wieder erreichbar. Ein Überwinden des Hochs bei 209,85 USD entspannt die Lage kurzfristig etwas, bedeutet aber nicht direkt ein neues Kaufsignal. Denn da sich die Aktie selbst in diesem Erholungsszenario weiter unter den gleitenden Durchschnitten bewegt, wie auch unter dem Abwärtstrend seit dem Jahr 2019, bedarf es eines deutlicheren Kursanstiegs, um das Chartbild wieder nachhaltig freundlich zu gestalten.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 7,40 6,53 7,68 Ergebnis je Aktie in USD 12,15 4,62 11,06 KGV 16 42 17 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Ulta-Beauty-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)