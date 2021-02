ULTA BEAUTY - Ausbruchstrader aufgepasst!

Langfristig ein klarer Outperformer, hatte die Aktie von Ulta Beauty in den Jahren 2019 und vor allen Dingen auch im Zuge des Coronacrash deutlich zu kämpfen. Zwischenzeitlich war der Titel von Kursen von knapp 370 USD bis auf 125 USD abgeschmiert. Der November 2020 die Aktie der Schönheitssalon-Ketteaber aber den von vielen Bullen erhofften Befreiungsschlag. Nicht nur übertraf der Titel wichtige Hochs. Auch die maßgebliche ABwärtstrendlinie seit dem Jahr 2019 ist auf Monatsbasis dynamisch und signifikant überwunden.

Ulta-Beauty-Aktie (Monatschart)

Im Tageschart hat der Wert zuletzt dreiteilig bis an den EMA50 korrigiert und erreicht heute wieder das Zwischenhoch bei 310,49 USD. Während Antizykliker die Umkehrkerze am EMA50 bereits für Einstiege nutzen konnten, ist das Setup nun wie gemacht für Ausbruchstrader. Steigt der Wert dynamisch über 310,49 USD an und verteidigt dieses Niveau in den kommenden Tagen, wäre der Gap-Close bei 333,09 USD ein passendes Ziel. Mittelfristig könnte die Aktie auf Sicht einiger Wochen die Rally anschließend bis auf 368,83 USD fortsetzen und neue Allzeithochs markieren.

Absicherungen bieten sich unter dem Zwischentief bei 276,00 USD an. Sollte die Aktie in den kommenden Tagen noch etwas konsolidieren, könnte man sich auch im Bereich um 300 USD in Erwartung eines Ausbruchs zur Oberseite positionieren.

Fundamental gehen Analysten davon aus, dass das Geschäft 2021 nach Beendigung der Lockdowns wieder voll in Fahrt kommt. Der Gewinn soll sich mehr als verdreifachen auf knapp 11,00 USD je Aktie. 2022 wird ein Gewinn je Aktie von 12,73 USD erwartet. Wie die Airlines, ist auch Ulta Beauty ein "Coronaverlierer". Wer die Wiederauferstehung der arg gebeutelten Branchen spielen möchte, kann sich folglich auch diesen Titel auf die Watchlist nehmen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 5,99 7,30 7,85 Ergebnis je Aktie in USD 3,20 10,93 12,73 KGV 97 28 24 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Ulta-Beauty-Aktie

