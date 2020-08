ULTA BEAUTY - Schön ist anders

Ähnlich wie die Marriott-Aktie vermied es auch das Papier von Ulta Beauty in den vergangenen Wochen den benannten Short-Trigger bei 186 USD zu aktivieren. Vielmehr hievten die Käufer den Wert zwischenzeitlich so stark nach oben, dass der herausgearbeitete Stopp bereits arg in Gefahr geriet. Knapp ging es für die Shorties bzw. diejenigen, die das Signal vorweggenommen hatten, aber noch einmal gut aus. Nun könnte die Bestätigung für weitere Kursverluste folgen.

Denn im Zuge der jüngsten Erholung kam die Aktie nicht über den EMA50, der Verkaufsdruck nimmt wieder zu. Selbst wenn man es vorsichtiger formuliert, droht der Wert aus einer allenfalls neutralen Julirange zwischen 209,85 USD auf der Ober- und 186,00 USD auf der Unterseite bärisch auszubrechen. Das plausible Abwärtsziel, was sich in etwa auch aus der Höhe der Range ergeben würde, lautet 163,43 USD. Dort notiert eine Kurslücke im Chart, die der Wert im April gerissen hatte.

Aus Sicht der Bullen gilt nun Folgendes: Sie müssen den Kurs um 186,00 USD stabilisieren und dort eine erneute Wende zur Oberseite einleiten. Doch erst wenn der Ausbruch aus der Range zur Oberseite mit Kursen über 209,85 USD gelingt, wäre der Weg zumindest in Richtung des EMA200 bei derzeit 232,00 USD frei. Long Interessierte halten sich folglich zunächst weiter zurück, Shortseller dagegen machen sich bereit.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 7,40 6,49 7,70 Ergebnis je Aktie in USD 12,15 4,59 11,10 KGV 16 41 17 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

