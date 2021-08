Ultivue unterzeichnet Co-Marketing-Vereinbarung mit Fluidigm bei Biomarker-Bildgebungslösungen für die Präzisionsmedizin

Ultivue, Inc. und Fluidigm Corporation (Nasdaq:FLDM) haben heute eine Co-Marketing-Vereinbarung bekannt gegeben, der zufolge die Unternehmen ihren Kunden ein umfassendes Portfolio an Workflow-Lösungen für die Biomarkerforschung und Wirkstoffentwicklung bereitstellen werden.

Ultivue, ein führender Lösungsanbieter für die Präzisionsmedizin, der die Entdeckung und Validierung von Gewebe-Biomarkern vorantreibt, entwickelt einzigartige Assays zur Anwendung in der Multiplex-Immunfluoreszenz-Bildgebung und -Analyse. Die proprietäre InSituPlex®-Technologie ist für die schnelle und umfassende Untersuchung biologisch relevanter Marker in Verbindung mit der HE-Färbung desselben Objektträgers mit wertvollen Gewebeproben konzipiert.

Fluidigm ist führend auf dem Gebiet der Hochparameter-Bildgebung für die klinische translationale Forschung und klinische Testverfahren. Die IMC™-Technologie (Imaging Mass Cytometry™) wurde für eine stark multiplexierte, zielgerichtete Untersuchung von Gewebeschnitten für 40 oder mehr Proteinmarker in einem Scan entwickelt, wobei ausgeprägte, sich nicht überlappende Signale von elementmarkierten Antikörpern gleichzeitig für jedes Submikrometer-Pixel erfasst werden.

Durch die Kooperation wird ein umfassendes Dienstleistungsangebot an Forscher klinischer und translationaler Projekte geschaffen. Die InSituPlex-Technologie ist beispielsweise sehr gut zur Identifizierung von relevanten Regionen geeignet, die eine spätere detaillierte Profilerstellung mit IMC™ erfordern. Die Verfügbarkeit beider Technologien kann die Effizienz von Wirkstoffforschungsprogrammen verbessern und eine Patientenstratifizierung in der translationalen Forschung ermöglichen, um Fälle für weitergehende Untersuchungen auszuwählen.

„Imaging Mass Cytometry ist zu einem integralen Bestandteil der klinischen translationalen Forschung und der klinischen Testmärkte geworden“, so Chris Linthwaite, President und CEO bei Fluidigm. „Über Fluidigm Therapeutic Insights Services werden wir unseren Kunden Zugang zu unserer Technologie und der von Ultivue bieten und auf diese Weise optimale Bildgebungslösungen für die Biomarkerforschung und die Wirkstoffentwicklung bereitstellen.“

„Dank seiner Innovationskraft ist Ultivue in der Lage, seinen Kunden einzigartige biologische Erkenntnisse zu liefern“, kommentiert Mark Rees, Vice President of Business Development, Ultivue. „Unsere InSituPlex®-Technologie unterstützt eine hochwertige Profilierung des Gewebes und erweitert das Spektrum an Informationen, die aus einem einzigen Schnitt gewonnen werden können und die hochparametrischen Fähigkeiten von Imaging Mass Cytometry ergänzen. Wir sind überzeugt, dass Forschern durch dieses gemeinsame Angebot mit Fluidigm ein reibungsloser Workflow bereitgestellt wird, der deutlich effizientere Verfahren bei der Biomarkerentdeckung und Wirkstoffentwicklung ermöglicht.“

Über Fluidigm

Die Fluidigm Corporation (Nasdaq:FLDM) ist auf die dringendsten Bedürfnisse in der translationalen und klinischen Forschung spezialisiert, darunter Krebs, Immunologie und Immuntherapie. Mithilfe von proprietären CyTOF®- und Mikrofluidik-Technologien entwickeln, produzieren und vermarkten wir Multi-Omik-Lösungen, um aussagekräftige Erkenntnisse über Gesundheit und Krankheit zu gewinnen, Biomarker als Entscheidungsgrundlage zu identifizieren und die Entwicklung wirksamerer Therapien zu beschleunigen. Zu unseren Kunden gehören führende akademische, staatliche, pharmazeutische, biotechnologische und klinische Laboratorien sowie Pflanzen- und Tierforschungszentren weltweit. Gemeinsam mit unseren Kunden streben wir an, die Lebensqualität für alle zu verbessern.

Fluidigm, das Fluidigm-Logo und CyTOF sind Marken und/oder eingetragene Marken der Fluidigm Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Nur zu Forschungszwecken. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren zugelassen. Weitere Informationen sind verfügbar unter fluidigm.com.

Über Ultivue

Ultivue, Inc. stellt Forschern und Wissenschaftlern Multiplex-Biomarker-Assays für die Gewebephänotypisierung und digitale Pathologie bereit. Die proprietäre InSituPlex® -Technologie erlaubt eine erweiterte Erforschung und Untersuchung von Gewebeproben auf dem Gebiet der Präzisionsmedizin. Diese hochgradig anpassbaren Lösungen sowie der wissenschaftliche Beratungsansatz stärken und beschleunigen die Biomarkerentdeckungs- und Wirkstoffentwicklungsprogramme. Weitere Informationen sind verfügbar unter ultivue.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

