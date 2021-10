Umfrage: Briten stören Truthahn-Engpässe zu Weihnachten nicht

LONDON (dpa-AFX) - Zu erwartende Engpässe bei Truthähnen als traditionellem Weihnachtsschmaus schrecken die Menschen in Großbritannien einer Umfrage zufolge nicht. Zwar rechnet etwa die Hälfte (49 Prozent) damit, dass nicht ausreichend Truthähne vorhanden sein werden. Doch nicht mal ein Fünftel (18 Prozent) findet das schlimm, wie das Meinungsforschungsinstitut Yougov in einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage ermittelt hat. Ein ähnliches Bild gibt es bei den beliebten Würstchen im Schlafrock: 40 Prozent erwarten Engpässe, aber nur 19 Prozent stört das. Viel empfindlicher getroffen würden die Briten demnach, falls es keine Kartoffeln geben sollte: Das fände immerhin knapp die Hälfte (47 Prozent) schlimm.

Weil in Großbritannien wegen der Folgen von Corona-Pandemie und Brexit Zehntausende Lastwagenfahrer fehlen, kam es in den vergangenen Wochen wiederholt zu leeren Regalen und riesigen Container-Staus an Häfen. Verschiedene Branchen warnten deshalb vor Lieferengpässen zu Weihnachten, etwa bei Truthähnen.

Der Chef der Einzelhandelskette Sainsbury 's, Simon Roberts, versuchte am Donnerstag, Kunden zu beruhigen. "Ich möchte Ihnen versichern, dass es reichlich Lebensmittel geben wird, und wir sind zuversichtlich, dass es auch dann, wenn das gesuchte Produkt nicht verfügbar ist, eine gute Alternative geben wird", schrieb Roberts in einer Mitteilung. Es gebe regelmäßige Lieferungen, und es werde genügend traditionelle Weihnachtsessen geben. Sainsbury's rechne damit, mehr frische Truthähne zu verkaufen als je zuvor. Einige Handelsketten haben ihre Kunden aufgerufen, länger haltbare Weihnachtsprodukte schon jetzt zu kaufen./bvi/DP/eas