UNITED INTERNET - Dommermuth lässt bislang alles offen!

Über das Interesse des Gründers und CEOs Ralph Dommermuth, seinen Anteil am Telekommunikationskonzern United Internet weiter ausbauen zu wollen, berichtete ich Anfang November. Die Aktie erreichte wie geplant das Ziel bei 35 EUR, setzte inzwischen aber wieder zurück. Von fundamentaler Seite war es wochenlang ruhig. Erst am späten Freitag legte United Internet mit einer Meldung nach.

Dommermuth prüfe aktuell mehrere Angebote, außerbörslich Aktien von United Internet zu erwerben, heißt es in der Meldung. Die Prüfung werde aber einige Tage dauern. Sollte es zu einem Deal kommen, könnte es sei, dass der CEO ein freiwilliges Erwerbsangebot zur Aufstockung seiner Beteiligung in reduziertem Umfang abgibt oder davon gänzlich absieht. Bleibt es dagegen beim Erwerbsangebot im usprünglich kommunizierten oder etwas geringeren Rahmen, so dürfte die Offerte vorraussichtlich in der ersten Januarhälfte abgegeben werden.

Was heißt das nun im Klartext? Dommermuth wird versuchen, möglichst außerbörslich an die nötigen Aktienpakete zu kommen, um sich ein öffentliches Erwerbsangebot "zu sparen". Sollte dieses dennoch kommen, waren 35 EUR als Offerte im Gespräch. Wenngleich alles noch offen ist, scheint die Meldung vom Freitag die Erwartungshaltung der übrigen Aktionäre etwas dämpfen zu wollen.

Fazit: Die Spekulation auf ein Erreichen der 35-EUR-Marke bei der Aktie von United Internet ist aufgegangen. Eine zweite Spekulation ist freilich möglich, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Erwerbsangebot geben wird, stufe ich nun aber etwas geringer ein als noch im November. So oder so bleibt die Aktie von United Internet nicht zuletzt aufgrund der Fantasie rund um einen Börsengang der Sparte Ionos im kommenden Jahr fundamental interessant. Wäre das nicht der Fall, würde der Großaktionär im Übrigen auf dem aktuellen Niveau kaum im großen Stil zukaufen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 5,37 5,60 5,75 Ergebnis je Aktie in EUR 1,55 2,22 2,42 KGV 22 15 14 Dividende je Aktie in EUR 0,50 0,50 0,50 Dividendenrendite 1,49 % 1,49 % 1,49 % *e = erwartet

