UNITEDHEALTH - Auf diesen Support kommt es nun an

Mit einer Gewichtung von 7,65 % ist die Aktie von UnitedHealth die Nummer 1 im Dow Jones. Allerdings folgt mit 7,55 % inzwischen schon wieder der altbekannte Titel Goldman Sachs, ehemals lange Zeit auch schon ganz vorne im Ranking. Die weiteren Plätze in den Top 5 gehen derzeit an Home Depot (6,45 %), Microsoft (5,55 %) und Salesforce (5,28 %). Zusammen bringen es allein diese fünf Titel auf eine Indexgewichtung von fast einem Drittel.

Daher lohnt es sich immer wieder, auch die Schwergewichte unter die Lupe zu nehmen, um Rückschlüsse auf den Index zu bekommen. Und bei der Aktie des US-Krankenversicherers fallen diese Erkenntnisse klar negativ aus. Gestern scheiterte der Wert im Zuge einer Intraday-Erholung an der Hürde bei 411 USD wie auch am EMA50. Heute legen die Bären nach und drücken die Aktie auf ein neues Mehrmonatstief. Der Support bei 402,59 USD ist gerissen.

Damit richtet sich der Fokus nun klar auf das Zwischentief bei 387,25 USD, wo in Kürze auch der EMA200 auftreffen wird. Ein erfolgreicher Test dieses gleitenden Durchschnitts führte im Februar beispielsweise zum Start einer beeindruckenden Aufwärtswelle. Antizykliker können sich dieses Kursniveau also vormerken. Bleibt eine Stabilisierung dort aber aus, drohen weitere Abgaben in Richtung 378,01 USD (Gap-Close) und bis zu 367,46 bis 360,70 USD.

Kurzfristig bleibt die Situation unterhalb des EMA50 angespannt. Für prozyklische Ausbruchssignale muss der Wert aber vor allen Dingen die markanten Zwischenhochs bei 425,98 und 431,36 USD hinter sich lassen.

Fazit: Die Aktie von UnitedHealth steht kurzfristig unter Druck und könnte auch den Dow Jones weiter belasten. Vor einem Erreichen der Unterstützung bei 387,25 USD sollten sich Anleger zunächst zurückhalten.

UnitedHealth-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)