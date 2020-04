Unterstützung für Ihre Lieben in schwierigen Zeiten: Western Union lanciert „Digital Location“ in Österreich

Alternativer Kanal, um Kunden in Österreich zu bedienen.

Der neue Dienst baut auf dem anhaltenden Erfolg der digitalen Dienste von Western Union auf und wird eingeführt, um den Zugang zu wesentlichen Geldtransferdiensten für Kunden während der Bewegungseinschränkungen und einiger vorübergehender Standortschließungen im Zuge der COVID-19-Pandemie aufrechtzuerhalten.

Die Western Union Company (NYSE:WU), ein führendes Unternehmen im grenzüberschreitenden, währungsübergreifenden Geld- und Zahlungsverkehr, gab heute die Einführung der „Digital Location“ bekannt, einem neuen Kanal für ihre Kunden in Österreich, die von ihrem Zuhause aus bequem und sicher einen personalisierten Geldtransfer vornehmen können.

Kunden in Österreich erreichen den Service über die Telefonnummer +43 080 0010075.

Praktischer Service war schon immer ein wesentlicher Bestandteil der Kundenerfahrung von Western Union an den Einzelhandelsstandorten der Vertriebspartner. Ab heute können Kunden in Österreich in mehreren Sprachen per Sprach- oder Videoanruf mit einem „Personal Service Assistant“ für Geldtransfers in Kontakt treten, der ihnen bei der Transaktion hilft. Die Kunden werden ihre mit der Kreditkarte getätigten Transaktionen elektronisch abschließen, um sie an das globale Netzwerk von Western Union Bankkonten, Mobile Wallets oder an die Verkaufsstellen der Vertriebspartner zu senden.

Da immer mehr Länder COVID-19-Ausgangssperren, Selbstisolation zu Hause oder Richtlinien zur Bewegungseinschränkung einführen und einige Standorte von Western Union Vertriebspartner von den örtlichen Behörden angewiesen werden, vorübergehend zu schließen, bittet Western Union seine Kunden, die globalen Online-Dienste zu nutzen, um ihre Geldtransfers zu senden, zu überwachen und auszuzahlen. Für diejenigen Kunden, die in der Vergangenheit keine volldigitalen Transfers genutzt haben, eine zusätzliche Führung durch den digitalen Übertragungsprozess benötigen oder die es einfach vorziehen, persönlich Geschäfte zu tätigen, bietet die „Digital Location“ von Western Union jetzt eine personalisierte Erfahrung, die vom Komfort und der Sicherheit des eigenen Heims aus zugänglich ist. Western Union beabsichtigt, diesen Dienst bald auf weitere Länder auszudehnen.

„Western Union hat sich verpflichtet, sich auf unsere Innovationsgeschichte und unsere agile, grenzüberschreitende, währungsübergreifende Plattform zu stützen, um unseren Kunden in dieser beispiellosen Situation auf jede erdenkliche Art und Weise zu dienen“, sagte Hikmet Ersek, President und CEO von Western Union. „Aufgrund begrenzter Dienstleistungen über Einzelhandelsstandorte in einigen Gebieten, die von den Richtlinien zur Bewegungseinschränkung betroffen sind, stellen wir eine erhöhte Nachfrage nach unseren Online-Diensten fest. Wir freuen uns, unseren Kunden nun eine weitere Möglichkeit anbieten zu können, ihre Lieben mit Zuwendungen und Unterstützung zu erreichen“.

Ersek fuhr fort: „Es ist wichtiger denn je, unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, Geld an ihre Familie und ihre Lieben zu senden oder Importeuren und Exporteuren bei der Bezahlung ihrer Lieferanten zu helfen. Geldströme sind eine wichtige Einkommensquelle für viele unserer Kunden, einschließlich unserer Geschäftskunden und Partner. Inmitten der allgegenwärtigen Unsicherheit tun wir alles, was wir können, um das Geld dorthin zu bringen, wo es am meisten gebraucht wird.“

Western Union hat das weltweit robusteste grenzüberschreitende, währungsübergreifende Geld- und Zahlungsverkehrsnetz aufgebaut. Aus mehr als 70 Ländern können Kunden Geld in die ganze Welt senden, Preise und Wechselkurse überprüfen und ihre Überweisungen auf westernunion.com tätigen. In mehr als 40 Ländern können sie die mobile Western Union App nutzen. Kunden haben auch die Möglichkeit, Gelder direkt auf Milliarden von Bankkonten, Mobile Wallets und an Einzelhandelsstandorte weltweit zu überweisen. Bitte beachten Sie, dass die Kunden aufgrund von Richtlinien oder Anforderungen zur Bewegungseinschränkung derzeit einen eingeschränkten Zugang zu den Standorten der Einzelhandelsvertreter haben, da einige Gebiete in Italien, Spanien und anderen Teilen Europas, Indien, Argentinien und Teilen der Vereinigten Staaten, neben anderen Regionen, vorübergehend geschlossen sind.

Das Vertriebspartnernetz des Unternehmens steht seinen Kunden in den meisten Teilen der Welt weiterhin zur Verfügung, aber den Kunden wird empfohlen, den Status der nächstgelegenen Standorte mit hilfe der Standortsuche zu überprüfen.

Western Union Business Solutions dient weiterhin seiner Firmenkundenbasis aus kleinen und mittelständischen Unternehmen mit grenzüberschreitenden, währungsübergreifenden Zahlungen, einschließlich unserer spezialisierten Lösungen für vertikale Unternehmen wie Finanzinstitute, Bildungseinrichtungen, Rechts- und Nichtregierungsorganisationen (NGOs).

