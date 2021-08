US-Anleihen legen zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die US-Staatsanleihen haben am Montag Kursgewinne verbucht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,40 Prozent auf 134,98 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 1,17 Prozent.

Am New Yorker Aktienmarkt ließ der Anfangsschwung merklich nach. Auch die Konjunktur sendete schwächere Signale. So hatte sich die Stimmung in der US-Industrie im Juli überraschend eingetrübt und die Bauausgaben waren im Juni weniger als erwartet gestiegen./ajx/he