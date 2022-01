US-Anleihen: Stabilisierung nach Vortagesrutsch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich nach ihrem Kursrutsch vom Vortag stabilisiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stagnierte im frühen Handel am Donnerstag bei 127,53 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug 1,83 Prozent.

Bestimmendes Thema am Anleihemarkt sind weiterhin die Aussagen der US-Notenbank Fed zur Geldpolitik vom Vortag. Die Fed beließ nach ihrer Zinssitzung am Mittwochabend den Leitzins zwar vorerst stabil an der Nulllinie, gab aber klare Signale für eine baldige Anhebung. Nach Worten von Notenbankchef Jerome Powell könnte es schon auf der nächsten Sitzung im März so weit sein.

Besondere Aufmerksamkeit riefen Äußerungen Powells hervor, die an den Märkten als Hinweis auf eine rasche Zinsstraffung gedeutet wurden. Unter dem Strich hatten diese Aussagen die Renditen in die Höhe getrieben und im Gegenzug die Anleihekurse stark belastet.

Darüber hinaus rücken aktuelle US-Konjunkturdaten in den Blick. So ist die Wirtschaft im Herbst nach Zahlen vom Donnerstag stärker gewachsen als erwartet. Zudem sind die Aufträge für langlebige Güter im Dezember deutlicher als erwartet gesunken. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gab aber nach./la/bgf/zb