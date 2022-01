US: Fed-Zinsentscheid - Sehr wichtiger Termin heute Abend!

Wird es Hinweise über einen möglichen Beginn des Abbaus der Balance Sheet geben ? Dieser Termin kann den kurz- und den mittelfristigen Trend an den Aktienmärkten festlegen.

Eins ist klar: Die US-Notenbank hat derzeit keinen Grund, die Aktienmärkte zu beruhigen. Es gibt meines Erachtens tendenziell sogar ein Interesse die Aktienkurse herunterzuholen. Der US-Arbeitsmarkt ist überhitzt. Durch die Zuwendungen in 2020 durch die US-Regierung und die Liquiditätsschwemme der Notenbank quittierten viele Arbeiter ihre Jobs und entschieden sich ihr Glück im Vollzeithandel an den Finanzmärkten zu suchen. Meme-Aktien wurden gehandelt, Kryptowährungen ebenso. Diese Arbeitskräfte fehlen der US-Wirtschaft. Sie werden in den Arbeitsmarkt zurückkehren, wenn sich die Exzesse an den Märkten gelegt haben.

Kursbewegungen intraday können ab 20.00 Uhr komplett gedreht werden. Kalkuliert das unbedingt ein.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)