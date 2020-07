USA erlassen Sanktionen gegen chinesische Beamte wegen Maßnahmen gegen Uiguren

Washington (Reuters) - Die USA haben Strafmaßnahmen gegen vier chinesische Regierungsvertreter erlassen und dies mit Menschenrechtsverletzungen gegenüber der Minderheit der Uiguren begründet.

Darunter ist der Sekretär der Kommunistischen Partei in der Xinjiang-Region, Chen Quanguo. Ein Sprecher des US-Präsidialamts rief die Welt am Donnerstag auf, sich den Maßnahmen der Partei gegen die Bevölkerung in der Region wie "Massenfestnahmen, Zwangsarbeit, religiöse Verfolgung sowie erzwungene Geburtenkontrolle und Sterilisierungen" entgegenzustellen. Eine Reaktion der chinesischen Botschaft in Washington lag zunächst nicht vor. China hat Vorwürfe zurückgewiesen, sie misshandle die muslimischen Uiguren.