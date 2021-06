USA vor Nato-Gipfel - Werden strategisches Konzept überarbeiten

Washington (Reuters) - Vor dem Nato-Gipfel am Montag in Brüssel haben die USA ehrgeizige Initiativen zur Wahrung der Sicherheit in den Bündnis-Staaten angekündigt.

Die 30 Nato-Länder würden sich darauf einigen, das strategische Konzept der Allianz zu überarbeiten, teilte das Weiße Haus am Sonntag mit. Dabei habe die Nato unter anderem Russland und China im Blick. Zudem gehe es um transnationale Bedrohungen wie Terrorismus, Cyber-Angriffe und den Klimawandel. Das neue Konzept solle so vorbereitet werden, dass es auf dem Nato-Gipfel 2022 angenommen werden könne. Dabei gehe es um die Sicherheit der Nato-Länder bis zum Jahr 2030 und darüber hinaus. US-Präsident Joe Biden war am Sonntag in Brüssel angekommen, wo er am Montag an dem eintägigen Nato-Gipfel teilnehmen wollte. Zu den Themen dort sollen Russland, der Klimawandel, Afghanistan und neue Technologien gehören.