USA wirft Schweiz Regel-Verletzung am Devisenmarkt vor

Washington/Zürich (Reuters) - Die USA kritisieren die Geldpolitik der Schweiz weiterhin.

Die Schweiz, Vietnam und Taiwan erfüllten gemäß einem Gesetz von 2015 die Voraussetzungen für eine Einstufung als Währungsmanipulatoren, hieß es in einem vom US-Finanzministerium am Freitag veröffentlichten Bericht. Die Schweizer Notenbank wies diesen Vorwurf zurück. Die Eingriffe am Devisenmarkt seien notwendig, um angemessene geldpolitische Rahmenbedingungen und damit Preisstabilität zu gewährleisten.