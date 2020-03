USERTESTING BIETET MIT DER ÜBERNAHME VON TESTON WEITEREN EUROPÄISCHEN UNTERNEHMEN NUTZERFEEDBACK

Gesteigertes Wachstum dank lokalisiertem Nutzerfeedback auf Norwegisch, Schwedisch und Deutsch

UserTesting, führender Anbieter von Nutzerfeedback on demand, gab heute seine Übernahme von Teston bekannt, einem europäischen Anbieter von mehrsprachigem User Testing für schnelles Nutzerfeedback. Diese Übernahme bestärkt UserTestings Engagement gegenüber seinen europäischen und weltweiten Kunden, die Einsichten in lokalen Nutzersprachen aus den vertrauten eigenen vier Wänden wünschen.

Nutzerfeedback ist für Unternehmen jeder Größe und auf der ganzen Welt unabdingbar — und Teston hat eine Feedback-Lösung mit der Ausrichtung auf einen mehrsprachigen Service etabliert. Die Übernahme von Teston ermöglicht UserTesting eine effizientere Vermarktung von Nutzerfeedback on demand an europäische Unternehmen in ihrer lokalen Sprache.

„Dank Testons Erfahrung im Bereich Lokalisierung, zusammen mit der branchenführenden Technologielösung von UserTesting, können wir weitere Unternehmen, ob groß oder klein, bei der Gewinnung von Einsichten aus jeglichen Zielgruppen und in den unterschiedlichsten Bereichen, und somit beim Treffen schnellerer und besserer Entscheidungen unterstützen“, sagte Chris Moen, CEO und Gründer von Teston.

2019 hatte UserTesting seinen Dienst auf das Vereinigte Königreich ausgeweitet, seinen europäischen Hauptsitz in Edinburgh, Schottland eröffnet und war dank der hohen europäischen Nachfrage bis zum Jahresende um das Dreifache seiner Größe gewachsen. UserTesting weiß, was für eine große Rolle Customer Empathy bei Entscheidungsprozessen spielt und möchte Unternehmen in weiteren Regionen einen leichten Zugang zu Nutzerperspektiven ermöglichen, damit auch sie neue erprobte Erlebnisse kreieren können.

Kundenfeedback sollte leicht und unkompliziert einzuholen sein und Teston hat ein benutzerfreundliches Produkt mit starken Kompetenzen im Bereich Lokalisierung entwickelt. Von diesem schnellen Zugang zu Nutzerfeedback, und damit innovativen Ideen, profitieren sowohl aufstrebende als auch internationale Unternehmen.

“Teston passt perfekt in unser Portfolio und bestärkt uns darin, Kunden einen globalen und unglaublich schnellen Zugang zu Nutzerperspektiven zu ermöglichen”, sagte Andy MacMillan, CEO von UserTesting. “Sie haben ein Vorzeigemodell zur Lokalisierung geschaffen, mit dem wir unseren Kunden Feedback in europäischen und vielen weiteren Sprachen bieten können.”

UserTesting ermöglicht es allen Organisationen, die besten, auf Nutzerfeedback beruhenden Kundenerfahrungen anzubieten. Gemeinsam mit UserTestings Nutzerfeedback-Plattform on demand können Unternehmen jeglicher Branchen und auf allen Ebenen relevante, auf ihre Kunden ausgerichtete Entscheidungen treffen — und das bei einer Geschwindigkeit, die ihren Bedürfnissen gerecht wird. Mit UserTesting erschaffen Produktteams, Vermarkter, Digital- und Costumer-Experience Manager, Designer und UX-Researcher schnell und souverän bei wachsender Markentreue und steigendem Umsatz die richtigen Erfahrungen für alle Zielgruppen. UserTesting hat mehr als 1.500 Abo-Kunden, zu denen eine Vielzahl erfolgreicher Weltmarktführer gehören, und bis heute über 35.000 Unternehmen Nutzerfeedback ermöglicht. Mit der Unterstützung von Accel, Greenspring und OpenView hat UserTesting seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. Weitere Informationen zu UserTesting erhalten Sie unter www.usertesting.com.

