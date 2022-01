VALNEVA - Das wird in den nächsten Tagen wichtig!

Valneva SE - WKN: A0MVJZ - ISIN: FR0004056851 - Kurs: 23,600 € (L&S)

Heute kommt es zu spürbaren Verkäufen in der Valneva-Aktie. Momentan liegt die Aktie über 4 % im Minus und fällt damit auch aus der jüngsten Konsolidierung um 25,75 EUR heraus. Ein Start ins neue Jahr, den Trader und Anleger gerne vermieden hätten, aber noch ist nicht alles verloren, auch wenn die Lage derzeit angespannt ist.

Rally oder Korrektur?

In der Valneva-Aktie geht es momentan spannend zu. Solange die Bullen den Preisbereich beginnen ab ca. 21,44 EUR erfolgreich verteidigen können, bestünde tatsächlich die Möglichkeit, den entscheidenden Widerstandsbereich um 30 EUR direkt unter Druck zu setzen und einen Ausbruch nach oben zu forcieren. Als im vergangenen Spätsommer das letzte Mal eine größere Konsolidierung bullisch verlassen wurde, stieg der Aktienkurs innerhalb weniger Tage fast 100 % an. Würde man diese Performance hochrechnen, wären bei einem neuen Allzeithoch Kurse bei 60 EUR möglich. Dafür muss zugegebenermaßen aber auch wirklich alles passen, weshalb man vielleicht nicht ganz so optimistisch sein sollte. Aber auch eine Rally in Richtung 40-45 EUR wäre schließlich nicht zu verachten.

Alternativ zu diesem bullischen Szenario besteht das Risiko derzeit in einer ausgedehnten Konsolidierungs-/Korrekturphase, die schon im vergangenen September begonnen hat. In diesem Fall dürfte es nicht gelingen, nachhaltig Kurse oberhalb von 30 EUR zu etablieren, während im Gegenzug noch einmal der bei ca. 14,30 EUR beginnende Unterstützungsbereich getestet wird.

Valneva SE

Fazit: Wirklich günstig ist die Valneva-Aktie mit aktuellen Notierungen definitiv nicht, weshalb die Aktie kurzfristig irgendwo zwischen einem „Buy“ und „Hold“ eingeordnet werden kann. Dabei werden Trader und Anleger das Augenmerk auf den bei 21,44 EUR beginnenden Unterstützungsbereich richten. Das Chartbild würde sich eintrüben, wenn dieser nachhaltig unterschritten wird.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)