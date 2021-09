VALNEVA - weiter stark gefragt! Ein "neuer" Player im Corona-Impfstoff-Markt

Valneva SE - WKN: A0MVJZ - ISIN: FR0004056851 - Kurs: 19,980 € (L&S)

Das Handelsinteresse am Biotech-Unternehmen Valneva ist weiterhin extrem groß. Mit knapp über 2000 Orders auf Tradegate muss man sich in Sachen Handelsaktivität derzeit nur Standard Lithium geschlagen geben. Verwundern kann das Handelsinteresse nicht. Immerhin tritt hier ein "neues" Biotechunternehmen im Kampf gegen das Corona-Virus an. Bastian Galuschka stellte die Aktie als Geheimtipp bereits im Juni vor und frischte die Analyse vorgestern auf:

Valneva - Bild-Leser kaufen heute, Godmode-Trader-Leser kaufen im Juni

Sein Fazit Anfang der Woche war wieder einmal ein Volltreffer. Die Story um Valneva ist in der breiten Masse angekommen und im Hype zu kaufen lohnt sich selten, so Bastian. Ein gutes Fazit, denn seit dem Dienstagshoch bei 29,10 EUR steckt die Aktie in einer kurzfristigen Korrektur. Bezogen auf die starke Kaufwelle seit Mitte August sieht die Korrektur zwar harmlos aus, wer am Hoch kaufte, sitzt momentan aber auf Verlusten von mehr als 30 %. Damit dürfte klar sein, dass die Aktie mit Vorsicht zu genießen ist, allein schon aufgrund der hohen Volatilität.

Gleiches Spiel wie immer?

Mit Blick auf die kommenden Tage und Wochen würde ich der Aktie durchaus weitere Chancen einräumen, man sollte jedoch nicht bereit sein, jeden Preis für eine Aktie zu bezahlen. Für Korrekturen hätte Valneva derzeit viel Platz, denn eine wirklich markante Unterstützung ist erst bei ca. 15 EUR zu erkennen. Die Aktie muss dieses Potenzial nicht ausschöpfen, aber sie kann. Zudem sollte die Nachrichtenlage engmaschig verfolgt werden, denn ohne Zweifel wird hier eine Story gespielt. Eine gute Nachricht und wir sehen ein neues Hoch, eine Hiobsbotschaft dürfte den Aktienkurs hingegen deutlich unter Druck setzen.

Valneva SE

Charttechnisch wäre in den nächsten Wochen durchaus noch einmal ein Test des Hochs und sogar eine Fortsetzung des Aufwärtstrends möglich. Schwieriger ist die Frage, wie viel Spielraum man für Korrekturen braucht. Hier bleibt einem momentan nichts anderes übrig, als abzuwarten. Um kleinere Supports zu finden, könnte man aktuell in den Stundenchart wechseln. Hier wäre der Bereich um 18,75 EUR gefolgt von 16,60-15,70 EUR zu nennen. Der Preisbereich ab ca. 22,75 EUR ist hingegen gut als erster Widerstand zu erkennen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)