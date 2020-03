Varta: Batteriespezialist will trotz Corona-Krise auch 2020 wachsen

Es ist nur ein kurzer Satz in der heutigen Pressemitteilung des TecDax-Konzerns, aber er dürfte viele Anleger beruhigen und aufhorchen lassen: „Aufgrund der bereits angelaufenen massiven Investitionen in die Erweiterung der Produktionskapazitäten im BereichLithium-Ionen-Batterien erwartet der Konzern, beim Wachstum im Geschäftsjahr2020 nochmals zuzulegen.“ Trotz Corona-Krise plant Varta also auch im angelaufenen Geschäftsjahr zu wachsen. Eine solche Aussage ist in diesen Tagen nicht sehr häufig zu lesen.

Erfolgreiches Geschäftsjahr abgeschlossen

Varta blickt auf ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Der Konzernumsatz stieg um 33,5 Prozent auf EUR 362,7 Millionen Euro und das bereinigte EBITDA um zog 94,1Prozent auf EUR 97,5 Millionen Euro an. Die Eckpunkte des vorläufigen Konzernabschlusses hatte der Batteriespezialist bereits am 17. Februar 2020 veröffentlicht.

Eine Dividende wird es nicht geben

Auf seiner heutigen Sitzung hat sich der Aufsichtsrat dem Vorschlag des Vorstands über dieGewinnverwendung angeschlossen. Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, der voraussichtlich am 18. Juni 2020 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung vorzuschlagen, den im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 69.340.230,73 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. Dies entspricht dem Vorschlag über die Gewinnverwendung im Vorjahr. Durch diese Thesaurierung will das Unternehmen seine Innenfinanzierungskraft für den erforderlichen massiven Ausbau der Produktionskapazitäten von Lithium-Ionen-Batterien auf jährlich mindestens 200 Millionen Batterien bis Ende 2021 stärken. Der Vorstand weist ausdrücklich darauf hin, dass die vorgeschlagene Gewinnverwendung unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung steht.

Aktie dreht nur kurzfristig in Plus

Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr konnte den Kurs nur ganz kurz ins Plus verhelfen. Danach drehte die Aktie wieder ins Minus. Zu beachten ist bei dem Papier des Batteriespezialisten, dass viele Shortseller bei Varta am Werke sind. Aktuell sogar mehr als bei Wirecard. Über den aktuellen Stand, können sie sich in unserer Sendung onvista Mahlzeit noch einmal informieren.

Redaktion onvista

Foto: MircoV / Shutterstock.com

