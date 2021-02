Varta weiter unter Druck, Volkswagen, Carnival und Stroeer im Fokus für die Zeit nach Lockdown: LS-X

Replaced by the video

Nicht so stark präsentierte sich jüngst die Varta-Aktie. Nach den Geschäftszahlen am vergangenen Donnerstag gab es täglich zweistellige Verluste. Der Aktienkurs ist damit wieder bei 115 Euro und hat die letzte Aufwärtsbewegung komplett korrigiert. Was war der Hintergrund dieser Enttäuschung?

Als Überleitung von Batterie zu Elektromobilität sprechen wir über Volkswagen. Der Konzern scheint seine Hausaufgaben zu machen und ist zukunftsorientiert. Dies sieht man vor allem am konstanten Verlauf des Aktienkurses.

Sollte der Lockdown schnell enden stehen auch für Carnival wieder besser Zeiten an. Daniel Saurenz porträtiert dies und hält diese Branche als aussichtsreich am Aktienmarkt nach der Korrektur bei den Essensdienstleistern und Home-Shopping-Anbietern.

Außerdem ist Ströer ein Thema. Das Unternehmen kam gut durch den Lockdown und ist mit Websites zu Technik, Informationen, Familie und Kino breit aufgestellt, um auch nach dem Lockdown zu überzeugen.

