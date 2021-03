Am 25. März sprechen Top-Führungskräfte und -Ingenieure über die Zukunft der AV-Technologie und die Rolle von Frauen in der AV-Branche

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) kündigte heute den Gipfel „Disruptive Women Powering Our Autonomous Future an“, bei dem prominente weibliche Führungskräfte und Ingenieure über die Zukunft der AV-Technologie und die entscheidende Rolle von Frauen bei der Ermöglichung all dessen diskutieren. Die Kongressabgeordnete Debbie Dingell aus dem 12. Bezirk von Michigan und Laura Major, Chief Technology Officer von Motional, sind die Hauptrednerinnen. Der Gipfel wird die positiven Auswirkungen des Aufstiegs von Frauen in Machtpositionen innerhalb der AV-Industrie sowie die Bedeutung der Unterstützung von Mädchen durch „Science, Technology, Engineering and Math“-Programme (STEM) ansprechen.

Der Gipfel findet am 25. März von 9:00 bis 12:30 Uhr PDT statt. Diese kostenlose virtuelle Veranstaltung wird über eine hochmoderne Konferenzplattform durchgeführt. Für weitere Informationen und zur Anmeldung gehen Sie bitte auf: Disruptive Women Powering Our Autonomous Future.

Die AV-Industrie nimmt Kurs darauf, die Struktur der globalen Infrastruktur und Gesellschaft zu verändern. Frauen sind in der Automobilindustrie jedoch stark unterrepräsentiert – insbesondere in leitenden und technischen Positionen. Es ist wichtig, die aktuelle und die nächste Generation von Frauen in diesen Bereichen auszubilden und zu inspirieren, denn Frauen machen nur 20 Prozent aller Ingenieurstudenten aus.

Selika Talbott, Professorin an der American University und ehemalige Beraterin des US-Verkehrsministeriums und des Federal Motor Carrier Safety Administrator, wird die Veranstaltung moderieren.

Die von Experten geleiteten Sitzungen des Gipfels sollen weiterbilden, inspirieren und umsetzbare Erkenntnisse liefern. Neben den Keynotes enthält das Programm auch ein Kamingespräch sowie Podiumsdiskussionen. Am Kamingespräch nimmt Claire Delaunay, Vice President of Engineering bei NVIDIA, als führende technische Führungskraft teil. Das Gespräch wird moderiert von Leslie J. Allen, News Editor bei Automotive News, wo sie die Berichterstattung der Zeitung über neue Mobilität betreut.

Die Podiumsdiskussion besteht aus einer vielfältigen Gruppe von Powerfrauen, die ihre Erfahrungen und Weisheiten teilen werden. Die Podiumsteilnehmer kommen von Aptiv, Berkeley Haas Center for Equity, Gender & Leadership, Commission on the Future of Mobility, Lawrence Berkeley National Lab, May Mobility, Nissan North America, NVIDIA, STEER, Toyota North America, Velodyne Lidar und Zoox.

Die Podiumsdiskussionen sind:



„Die autonome Fahrzeugindustrie entwickelt sich rasch und die Repräsentanz ist von entscheidender Bedeutung. Zum Glück können wir alle eine Rolle dabei spielen, wie die AV-Welt aussehen wird, damit sie unsere Gesellschaft als Ganzes widerspiegelt und ihr dient“, sagte Sally Frykman, Chief Marketing Officer, Velodyne Lidar. „Der Gipfel ist eine Pflichtveranstaltung für alle, bei der wir alle von weiblichen Vordenkern der Automobil- und Technologiebranche lernen können.“

