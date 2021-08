Vergiss Gold! Diese Betongold-Dividendenaktie bleibt für mich die bessere Alternative

Auf Gold setzen? Natürlich ist es deine Entscheidung, ob du das als Investor tun möchtest. Bedenken sollte man allerdings, dass produktive Werte die bessere Alternative sein könnten. Hier erhält man als Investor schließlich die Möglichkeit, von Gewinnen, Dividenden und den daraus folgenden Renditen zu profitieren.

Betongold-Aktien könnten das Beste aus beiden Welten ermöglichen: Wer auf Gold setzen möchte, kann mit Betongold ebenfalls Werte speichern. Aber erhält auch die Möglichkeit, mit den Mieterlösen und Gewinnen eine Rendite einzufahren.

Für mich ist diese eine Betongold-Dividendenaktie daher jetzt die bessere Alternative als das Gold. Vielleicht ja auch für dich. Riskieren wir heute daher einen Blick auf die Aktie, die wir etwas näher in den Fokus rücken wollen.

Vergiss Gold! Diese Betongold-Dividendenaktie als Alternative

Wer auf Betongold als Gold-Alternative setzen möchte, der könnte grundsätzlich jetzt die Aktie des Hamborner REIT etwas näher in den Fokus rücken. Grundsätzlich handelt es sich hierbei um einen mäßig diversifizierten Real Estate Investment Trust, der auf Immobilien mit Schwerpunkt in High-Street-Lagen sowie Einzelhandelsflächen setzt. Prägend für das Portfolio sind unter anderem Supermärkte, Discounter und andere Läden des alltäglichen Bedarfs. Das wiederum ist auch gleichzeitig die stabile Säule hinter dieser Betongold-Aktie.

Der Hamborner REIT besitzt damit ein defensives Geschäftsmodell, das solide Renditen über viele Jahre und Jahrzehnte ermöglicht. So hat das Management faktisch die eigene Dividende seit über zwei Jahrzehnten nicht ein einziges Mal gekürzt. Zuletzt sind außerdem 0,47 Euro je Aktie ausgezahlt worden, die bei den aktuellen Aktienkursen einer Dividendenrendite von ca. 4,8 % entsprechen würden. Tendenz moderat im Laufe der Jahre eher wachsend.

Wenn wir auf aktuelle Zahlen des Hamborner REIT blicken, so erkennen wir: Auch weiterhin ist das Geschäftsmodell krisensicher und moderat wachsend. Im ersten Halbjahr kletterten die Funds from Operations je Aktie von 0,34 auf 0,35 Euro. Das entspricht einem moderaten Wachstum von fast 3 % im Jahresvergleich. Somit handelt es sich hierbei in meinen Augen um eine moderat wachsende, produktive und solide Alternative für Gold. Wobei eine Dividendenrendite von 4,8 % echte Mehrwerte für Investoren schafft.

Auch ansonsten nicht gerade teuer

Wenn wir die Funds from Operations auf das Gesamtjahr hochrechnen, so erhalten wir einen Wert von 0,70 Euro. Gemessen an dem aktuellen Aktienkurs entspräche das einem Kurs-FFO-Verhältnis von ziemlich genau 14. Nicht gerade teuer für eine moderat wachsende Dividendenaktie hoher Qualität.

Der innere Wert je Aktie, das Net Asset Value, liegt außerdem bei 11,02 Euro, was womöglich einen attraktiven Discount ermöglicht. Für mich daher grundsätzlich eine produktive Alternative zu Gold. Wobei Wertspeicherung und solide Renditen im Vordergrund stehen. Der Hamborner REIT könnte entsprechend eine interessante Wahl für Foolishe Investoren sein.

Vincent besitzt Aktien des Hamborner REIT. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

