Vergiss Realty Income: Diese 2 starken REITs zahlen mehr!

Der US-REIT Realty Income ist definitiv eine starke, qualitativ hochwertige Dividendenaktie. Alleine der Blick auf die Historie und das Portfolio zeigt, wie sehr hier die Dividende groß geschrieben wird. Nicht umsonst hat sich die Immobiliengesellschaft den Beinamen The Monthly Dividend Company geben lassen.

Die Beliebtheit hat allerdings auch ihren Preis: Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 62,03 US-Dollar (31.08.2020, maßgeblich für alle Kurse) und einer monatlichen Dividende von 0,2335 US-Dollar beläuft sich die Dividendenrendite lediglich auf 4,51 %. Zudem ist das Wachstum bei den Funds from Operations zuletzt bei lediglich 4,9 % eher schwach gewesen.

Zugegebenermaßen existieren andere REITs, die mehr zahlen. Oder mehr wachsen. Werfen wir heute einen Blick auf zwei Namen, die man in diesem Kontext kennen sollte. Und die zumindest Ansätze besitzen, die Realty Income in den Schatten stellen könnten.

1) Medical Properties

Ein erster Real Estate Investment Trust, der eine höhere Dividendenrendite liefert, ist zunächst Medical Properties. Der US-REIT, der sich auf Einrichtungen im Gesundheitswesen spezialisiert hat, schüttet derzeit 0,27 US-Dollar aus. Bei einem Aktienkurs von 18,58 US-Dollar entspräche das einer annualisierten Dividendenrendite von 5,81 % pro Jahr. Das ist definitiv attraktiv.

Medical Properties kann zwar nicht mit der Dividendenhistorie von Realty Income mithalten. Doch auch der US-REIT hält die Dividende in Zeiten des Coronavirus konsequent konstant, was jedoch ebenfalls an der defensiven Ausrichtung liegen mag. Einrichtungen im Gesundheitswesen sind schließlich alles andere als zyklisch. Das wiederum sichert stabile und sogar wachsende Umsätze und Funds from Operations.

Im letzten Quartal kletterten die Funds from Operations sogar um starke 22,5 % je Aktie auf 0,38 US-Dollar. Das zeigt, wie nachhaltig und wachsend auch die Dividende sein könnte. Das Ausschüttungsverhältnis liegt jedenfalls bei moderaten 71 %. Hier könnte es entsprechend Spielraum für weitere Dividendenerhöhungen geben.

Wie gesagt: Medical Properties wird noch beweisen müssen, dass der REIT mit der Historie von Realty Income langfristig wird mithalten können. Allerdings sind die Ansätze spannend und die Unsicherheit wird mit einer höheren Dividendenrendite vergütet.

2) W. P. Carey

Ein zweiter Real Estate Investment Trust, der auch mehr als Realty Income zahlt, ist W. P. Carey. Der ebenfalls breite Misch-REIT, der viele verschiedene Branchen und Segmente auf sich vereint, schaffte es zuletzt auf eine Quartalsdividende von 1,042 US-Dollar. Bei einem derzeitigen Kursniveau von 69,37 US-Dollar entspräche das einer Dividendenrendite von 6,00 %. Ein ziemlich starker Wert!

Der Grund für die höhere Dividende mag in einer zuletzt eher schwachen operativen Performance liegen. Im letzten Quartal brachen die Funds from Operations moderat auf 1,14 US-Dollar auf bereinigter Basis ein. Dennoch zeigt sich: Auch dieser Wert ist ausreichend, um die Dividende von den Funds from Operations zu decken. Wobei das Ausschüttungsverhältnis mit über 90 % allmählich auf das Limit zugeht.

Trotzdem besitzt W. P. Carey natürlich die Möglichkeit eines operativen Turnarounds, zumal die Basis mit über 1.200 Immobilien auch hier sehr breit ist. Außerdem erhöht W. P. Carey seit dem Börsengang im Jahre 1998 stets quartalsweise die Dividende. Das ist ein Indikator dafür, wie zuverlässig auch diese Dividende ist. Ein ziemlich attraktiver Ausschütter, der jetzt mit einer höheren Dividendenrendite auftrumpfen kann.

Es muss nicht immer Realty Income sein!

Wie wir letztlich sehen können, muss es für Einkommensinvestoren nicht zwangsläufig immer Realty Income sein. Mit diesem Real Estate Investment Trust wird man zwar langfristig vermutlich kaum etwas falsch machen. Doch auch Medical Properties und W. P. Carey besitzen starke Ansätze und gleichzeitig höhere Dividendenrenditen. Das wiederum könnte durchaus einen näheren Blick verdient haben.

The post Vergiss Realty Income: Diese 2 starken REITs zahlen mehr! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Medical Properties, Realty Income und W. P. Carey. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images