Vergiss Snowflake: Diese Aktie könnte dich jetzt noch richtig reich machen!

Die Aktie von Snowflake hat einen fulminanten Börsengang hingelegt. Vermutlich auch angefeuert durch Warren Buffett und seinen millionenschweren Einstieg ist das Interesse gleich am ersten Tag groß gewesen. Die Anteilsscheine stiegen zwischenzeitlich deutlich um über 100 %. Und das, obwohl die Preisspanne vor dem Börsengang noch einmal angehoben worden ist.

Wer langfristig jetzt noch reich werden möchte, der sollte auch weiterhin auf wachstumsstarke Aktien setzen. Allerdings könnte etwas weniger Hype über die nächsten Jahre oder auch das kommende Jahrzehnt mehr Potenzial besitzen.

Du suchst nach genau solch einer Aktie? Axon Enterprise könnte jetzt eine spannende Wahl sein, die dich über die kommenden Jahre reich macht. Schauen wir im Folgenden einmal, was du jetzt wissen solltest.

Axon Enterprise: Das ist eine trendstarke These!

Axon Enterprise wird häufig als Produzent für Taser und Bodycams wahrgenommen. Auch wenn diese Gadgets mit einem Umsatzanteil von zuletzt 70 % prägend für den operativen Erfolg sind, so steckt hinter der These doch bedeutend mehr als das Geschäft mit der Hardware.

Das US-Unternehmen könnte nämlich nicht bloß international zu einer Größe im Verkauf solcher Gimmicks für Sicherheitsbehörden werden. Nein, sondern gleichzeitig auch die Polizeiarbeit revolutionieren. Inzwischen werden rund 30 % der Umsätze nämlich mit Cloud-Dienstleistungen generiert, wobei die Bodycams eine wichtige Rolle spielen.

Die Daten, die die Polizisten konsequent bei Einsätzen sammeln, schützen nicht nur Polizisten und Bevölkerung gleichermaßen vor Gewalt. Die gesammelten Daten bieten auch das Fundament für digitale Ermittlungen über Stadt- oder Staatsgrenzen hinaus. Die Umsätze, die Axon Enterprise mit diesem Geschäftsbereich macht, sind zudem wiederkehrend auf Abo-Basis. Gleichzeitig dürften diese Erlöse höhere Margen nach sich ziehen, was für die künftige Ergebnisentwicklung wichtig werden dürfte.

Die Digitalisierung kann dabei ein Schlüssel zum Erfolg werden, der auch nicht an der Polizei und den Sicherheitsbehörden vorbeizieht. Zudem zeigen aktuelle Fälle, wie beispielsweise George Floyd in den USA, dass Polizeigewalt ein Thema ist und bleibt. Das könnte dem Wachstum von Axon Enterprise langfristig ordentlich auf die Sprünge helfen. Wobei Investoren die vergleichsweise langsame Anpassung der Behörden berücksichtigen sollten. Das lässt den Trend zwar etwas weniger explosiv erscheinen. Dafür könnte er jedoch über viele Jahre, möglicherweise auch über Jahrzehnte ausgereizt werden.

Bewertung und Wachstum im Blick

Das Wachstum im digitalen Cloud-Segment ist zuletzt zudem ein Schlüssel und Katalysator der Wachstumsgeschichte geworden. Zuletzt steigerte Axon Enterprise beispielsweise seinen Umsatz im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 26 %. Die Cloud-Umsätze stiegen gleichzeitig um 32 %, was etwas über diesem Wert gelegen hat. Die operative Marge lag außerdem bei 77,9 %, was zeigt: Ja, hier könnte ein starkes, profitables Geschäft lauern. Axon Enterprise hat außerdem rund 42 Mio. US-Dollar mit dem Cloud-Geschäft erzielt. Oder, wie gesagt, rund 30 % des Gesamtumsatzes von 141 Mio. US-Dollar.

Axon Enterprise wird dabei lediglich mit einer Marktkapitalisierung von 5,25 Mrd. US-Dollar bewertet. Beziehungsweise mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 10. Das zeigt, dass die Bewertung insgesamt bedeutend preiswerter ist als die von Snowflake. Die Bewertungslage kann daher chancenreicher sein als die beim gehypten Börsengang des Cloud-Unternehmens.

Schau nicht auf Hypes!

Investoren sollten daher möglicherweise gerade jetzt nicht einem Hype hinterherlaufen. Die Aktie von Axon Enterprise könnte im Vergleich zu Snowflake ebenfalls trendstark sein. Aber nicht im Fokus der Investoren. Die Bewertung ist günstiger, die langfristigen Aussichten solide. Eine spannende Aktie, mit der du über Jahre oder auch Jahrzehnte richtig reich werden könntest.

