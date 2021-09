Verimatrix stellt neuen App-Überwachungs-SaaS-Service auf der Money 20/20 Europe vor

Überwachung von App Shield and Code Protection hilft mobile Anwendungsbedrohungen zu erkennen und zu beseitigen, indem Entwickler und CISOs (Chief Information Security Officer) mit leistungsstarken neuen Tools ausgestattet werden, um Cyberangriffe zu verhindern oder zurückzuhalten

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), das führende Unternehmen bei der Bereitstellung von menschenzentrierter Sicherheit in der modernen vernetzten Welt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Enthüllung eines neuen mobilen Anwendungsüberwachungsdienstes, eine Erweiterung seiner preisgekrönten App Shield und Code Protection Lösungen, im Verlauf des persönlichen Money 20/20 Europe Events terminiert hat, das in dieser Woche stattfindet.

Die Einführung des Sicherheitsüberwachungsdienstes von Verimatrix für mobile Anwendungen findet vom 21. bis 23. September am Stand D140 auf der RAI Amsterdam statt. Dieser Dienst kann sowohl neue als auch bestehende Kunden bei der Gewinnung von Informationen und Schutzmaßnahmen unterstützen, die für unternehmenskritische Apps erforderlich sind. Die neue Überwachungs-Lösung steht sowohl für Verimatrix App Shield als auch Verimatrix Code Protection zur Verfügung. Bei App Shield handelt es sich um einen No-Code-SaaS-Service, der beispiellosen Cybersicherheitsschutz für alle Android- und iOS-Aps bietet. Die Entwickler müssen lediglich ihre App in die Verimatrix App Shield Plattform hochladen und erhalten dann eine gesicherte Version, bereit für die Veröffentlichung in einem App-Store. Somit ein entscheidender letzter Schritt und ein bewährtes Verfahren für den professionellen App-Veröffentlichungsprozess. Kunden von Verimatrix Code Protection erhalten in derselben Cloud-Plattform Zugang zur Anwendungsüberwachung.

Der Wert der App-Überwachung kann nicht überbewertet werden. Durch Erkennung und Beseitigung mobiler Anwendungsbedrohungen können Kunden sehr schnell alarmiert werden, wann immer Hacker versuchen, Vorteile aus unbekannten Schwachstellen in ihren Apps zu ziehen. Die neuen Überwachungsfunktionen von Verimatrix befähigen die Nutzer zur raschen Identifizierung und Korrektur von Schwachstellen, bevor Hacker die Chance erhalten, dieses Sicherheitsproblem auszunutzen. Dabei werden Angriffe vereitelt noch bevor sie durchgeführt werden können.

Durch seine Funktionsweise als intelligentes Analyse- und mobiles Verteidigungs-Tool liefert die App-Überwachungslösung von Verimatrix eine gründliche Analyse des Risikoprofils für eine mobile App, indem sie eine frühzeitige Erkennung und Alarmierung bietet, wenn Hacker versuchen, in eine Anwendung einzudringen. Das Ergebnis ist ein weit größeres Verständnis des Bedrohungsprofils einer Installationsbasis – und die profunde Kenntnis der Ausstattung des Sicherheitspersonals einer Organisation mit der Fähigkeit des Vordringens bis zu einer gründlichen Untersuchung der Risikobewertung einer individuellen App-Instanz und die Kenntnis der letztlichen Risikovermeidung, bevor ein sensibles Ökosystem beeinträchtigt werden kann.

„Bei der weiteren Ausstattung der Nutzer von App Shield and Code Protection von Verimatrix mit einer proaktiven Informations-Sicherheitslage für ihre mobilen Apps schafft die Einführung dieses leistungsstarken Dienstes einen erheblichen Mehrwert für unsere Kunden”, so Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer und President von Verimatrix. „Sektoren, wie beispielsweise der Finanzsektor setzen die Bedeutung dieser ständigen Schutzmaßnahmen für mobile Apps um, indem sie ihre Chancen maximieren, die Sicherheit als ein Unterscheidungsmerkmal in der heutigen Mobile-First-Welt einzusetzen.”

Teilnehmer können den Stand (D140) von Verimatrix besuchen, um eine Vorführung anzufordern. Weitere Informationen über das diesjährige Money 20/20 Europe Event finden Sie unter https://europe.money2020.com.

