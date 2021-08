Verkauft Cathie Wood jetzt etwa wirklich die Roku-Aktie?!

Die Roku-Aktie ist im Portfolio von Cathie Wood und ihrem Ark Innovation ETF weiterhin eine größere Beteiligung. Der Blick auf den 29.07. dieses Jahres und ihren Flaggschiff-Passivfonds zeigt, dass die Aktie mit 5,88 % weiterhin auf einem dritten Platz in diesem Portfolio liegt. Lediglich Teladoc Health hat sich mit knapp über 6 % inzwischen an der Aktie vorbeigeschlichen.

Wie es scheint, könnte Cathie Wood die Roku-Aktie jetzt jedoch verkaufen. Schockschwere Not! Glaubt die Starinvestorin etwa nicht mehr an die Wachstumsaktie dieses entstehenden Streaming-Giganten? Eine überaus relevante Frage, wobei die Antwort vielleicht etwas vielschichtiger sein könnte.

Cathie Wood: Verkauf der Roku-Aktie?

Wie jetzt der US-amerikanische Nachrichtendienst Bloomberg herausgefunden und berechnet haben will, ist die Roku-Aktie ein beliebtes Verkaufsobjekt gewesen. Demnach habe die Starinvestorin seit dem 30. Juni dieses Jahres rund 520.000 Aktien des Streaming-Akteurs veräußert. Dieser Verkauf habe einen Gesamtwert von 243 Mio. US-Dollar gehabt, was definitiv nicht wenig ist. Auch mit Blick auf den Gesamtwert der Beteiligung in Höhe von 1,33 Mrd. US-Dollar.

Was für Bloomberg offenbar überraschend war, ist, dass Cathie Wood eigentlich sehr positiv über die Roku-Aktie gesprochen hat. Das wiederum könnte leicht widersprüchlich sein. Wobei eine Rallye von 69 % seit dem Tiefststand im Mai natürlich vereinzelte Gewinnmitnahmen möglich gemacht haben könnte. Ohne Zweifel ist diese Performance alles andere als gering.

Ein Statement von Ark zur Roku-Aktie gibt es laut Bloomberg nicht. Einige Analysten sprechen jedoch davon, dass es inzwischen zu Cathie Woods Tagesgeschäft gehöre, Aktien von Siegern zu verkaufen und damit langfristig orientiert aussichtsreiche Gewinner zu kaufen. Zumindest in jeweils kleinen Dosen. Ohne Zweifel könnte auch das eine Erklärung für ihren jetzigen Ansatz sein. Lass uns daher den Betrachtungskreis des Kontextes noch etwas erweitern.

Alles eine Frage der Allokation …?

Cathie Wood ist bei ihrem Ark Innovation ETF alles andere als konzentriert unterwegs. Auch die Roku-Aktie, zuletzt mit jeweils knapp 6 % eine der Top-2-Beteiligungen, ist eine von vielen Aktien im Depot. Alleine die Allokation könnte daher ein Grund sein, weshalb es zu einem Teilverkauf gekommen ist. Gerade mit Blick auf eine Performance von 69 % innerhalb weniger Wochen und Monate, wenn wir dem Rechenbeispiel von Bloomberg glauben.

Zudem könnte es attraktivere Chancen gerade zuletzt gegeben haben, in die Cathie Wood investieren wollte. Der Ausbau der Beteiligung an Teladoc Health könnte so beispielsweise ein Indikator dafür sein. Nach den Quartalszahlen korrigierte die Aktie kurzfristig zumindest sehr deutlich. Die Starinvestorin hat augenscheinlich die günstigere Bewertung für Zukäufe genutzt.

Ich sehe den Verkauf der Roku-Aktie bei dem Ark Innovation ETF daher nicht als kritisch. Zumal der relative Anteil immer noch hoch bei fast 5,9 % liegt. Nein, sondern eher als Maßnahme, um Cash zu generieren. Und dieses Cash in andere, günstigere aussichtsreiche Aktien zu investieren.

