Versicherer Zurich setzt mit neuer Sparte stärker auf Digital

Zürich (Reuters) - Die Zurich Insurance Group setzt künftig stärker auf digitale Dienstleistungen und gründet dafür eine neue Sparte namens Global Business Platforms.

Sie wird vom bisherigen Chef der Region Asien-Pazifik, Jack Howell, geleitet, teilte der Versicherungskonzern am Mittwoch mit. Zudem holt Zurich von Pin An den Technologiechef: Ericson Chan übernehme ab Oktober die Rolle des Group Chief Information and Digital Officer. Und Kathleen Savio, CEO der Region Nordamerika, wechselt in die neue Rolle des Group Chief Transformation Officer.