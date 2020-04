VIRUS/Bulgarien verlängert Einschränkungen in Corona-Krise

SOFIA (dpa-AFX) - Bulgarien hat im Kampf gegen das neuartige Coronavirus verhängte Einschränkungen verlängert. Die Bulgaren dürfen unter anderem die Hauptstadt Sofia und die anderen 26 Regionalzentren ohne Passierschein und triftigen Grund nicht verlassen. Nur Lebensmittelläden, Apotheken, Banken und Tankstellen haben geöffnet. Gesundheitsminister Kiril Ananiew verlängerte am Freitag die Wirkung aller Schutzmaßnahmen bis zum 13. Mai. Dann soll auch der seit dem 13. März geltende Ausnahmezustand enden.

Die Polizei in Sofia sperrte am Freitagabend drei Randviertel ab, um die Einhaltung der Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus durchzusetzen, wie das Staatsradio berichtete. In diesen Stadtteilen wohnen ausschließlich oder teilweise Angehörige der Roma-Minderheit.

Im Balkanland Bulgarien gab es bis Freitag 635 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen. 25 Menschen starben, 54 wurden wieder gesund.

Bei einer Bevölkerung von knapp sieben Millionen Menschen hat das ärmste EU-Land mit rund 300 Krankenhäusern relativ viele Kliniken - in der Provinz fehlt es aber vielerorts an Geld, Ausstattung und Personal. Deswegen ist der Corona-Krisenstab in Sofia bemüht, die Fallzahlen in Grenzen zu halten. Der Höhepunkt der Covid-19-Erkrankungen wird um das orthodoxe Osterfest am 19. April herum oder kurz danach erwartet./el/DP/stk