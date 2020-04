VIRUS: Saudi-Arabien warnt vor dramatischem Anstieg von Corona-Infizierten

RIAD (dpa-AFX) - Saudi-Arabiens Gesundheitsminister hat vor einem dramatischen Anstieg von Corona-Infizierten gewarnt. In einem schlimmsten Szenario gehe man von bis zu 200 000 Infizierten aus, sagte Taufik bin Fausan al-Rabia am Dienstag nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur SPA. "Lassen sie mich offen sprechen, auch wenn es schmerzt." Unglücklicherweise hielten sich einige Mitglieder der Gesellschaft nicht an die staatlichen Warnungen und Beschränkungen, sagte der Minister. In dem arabischen Königreich leben knapp 33 Millionen Menschen.

Saudi-Arabien ist innerhalb der arabischen Welt besonders von der Corona-Pandemie betroffen. Nach Angaben der Johns Hopkins Universität sind rund 2800 Infektionen bestätigt. Saudi-Arabien hatte im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus bereits die heiligen Stätten für Pilger geschlossen und den Zugang zu Moscheen eingeschränkt. In den vergangenen Tagen kamen auch Ausgangssperren hinzu./sus/DP/fba