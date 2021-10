Vola-Wahnsinn bei diesem Dow-Jones-Titel!

Während ich diesen Artikel schreibe, beträgt die heutige Handelsspanne der Aktie von Walgreens Boots Alliance sage und schreibe 12 %. Und nein, es handelt sich nicht um einen kleinen Technologiewert, wo solche Bewegungen fast schon erwartet werden können. Es geht um die im Dow Jones notierte größte US-Apothekenkette. Was ist passiert?

Der heute veröffentlichte Quartalsbericht sorgt für deutliche Volatilität. Kurz nach Börseneröffnung ging der Wert erst um knapp fünf Prozent in die Knie, um anschließend fast 7 % gemessen am gestrigen Schlusskurs zuzulegen. Vorrangig aufgrund einer hohen Nachfrage nach Impfstoffen gegen das Coronavirus schoss Walgreens Gewinn je Aktie im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 auf 1,17 USD in die Höhe. Analysten hatten nur mit 1,02 USD je Aktie gerechnet. Auch mit dem Umsatz von 34,26 Mrd. USD toppte das Management die Marktprognose von 33,30 Mrd. USD. Negativ kann allerdings die Prognose für das neue Geschäftsjahr 2021/22 gewertet werden. Denn hier hatte der Markt einen weiteren zumindest leichten Gewinnanstieg erwartet. Das Management rechnet aber nur mit einem Ergebnis auf Höhe des abgeschlossenen Jahres. Diese Mischung sorgte wohl auch für die Unsicherheit am Markt und die großen Schwankungen. Schlussendlich setzten sich aber die Bullen durch.

Die Bewertung der Aktie ist weiterhin attraktiv. Das KGV liegt bei 10, zudem gibt es eine ansehnliche Dividende von 3,7 %. Der Wert ist in die Kategorie "Value" einzuordnen. Solide Cashflows, aber kaum Wachstum.

Der grüne Pfeil im Chart stammt aus einer Besprechung im Rahmen der US-Wunschanalysenvideoreihe. Interessanterweise verteidigte die Aktie trotz der Kursturbulenzen heute erneut die Ausbruchszone um 46,40 USD bzw. das Tief bei 45,09 USD, womit sich nun sogar die Chance auf Ausbildung eines Doppelbodens ergibt. Das Hoch bei 51,93 USD dient als möglicher Trigger. Darüber könnte der Wert sich erneut in Richtung 57,05 USD aufmachen. Erst im Falle eines Überschreitens dieses Hochs könnte man auch von einer potenziellen langfristigen Trendwende sprechen. Unterhalb der Tiefs des zweiten Halbjahres drohen dagegen deutliche Abgaben.

Fazit: Bleibt es bei der überzeugenden Wochenkerze könnten die Bullen bei der Walgreens-Aktie auch in den kommenden Wochen den Ton angeben. Strategische Absicherungen bieten sich unter der Marke von 45 USD an.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 121,98 132,51 135,97 Ergebnis je Aktie in USD 4,74 4,91 5,00 KGV 11 10 10 Dividende je Aktie in USD 1,85 1,88 1,95 Dividendenrendite 3,68 % 3,74 % 3,88 % *e = erwartet

Walgreens-Boots-Alliance-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)