Volkswagen: deutliche Aufschwung zur Wochenmitte

Bis Ende des ersten Quartals konnte die Volkswagen-Aktie bis auf ein Niveau von 252,20 Euro zulegen und kratzte an den Höchstständen aus Anfang 2015. Dort allerdings drehte der Trendverlauf des Wertpapiers, es kam bis Ende September zu Abschlägen auf 178,34 Euro und somit in den Bereich der Vorgängerhochs aus Anfang 2020. Dieses Niveau führte letztendlich zu einer nachhaltigen Stabilisierung und brachte den beschriebenen Kurssprung in dieser Woche hervor. Zeitgleich wurde allerdings auch ein bullischer Keil aufgelöst und könnte nun weitere Kapitalflüsse nach sich ziehen.

Schlusskurse abwarten

Sobald ein nachhaltiger Wochenschlusskurs mindestens oberhalb eines Niveaus von 193,10 Euro vorliegt, könnte sich die Volkswagen-Aktie gen Norden in Richtung 204,10 und 220,30 Euro in Bewegung setzen. Vielleicht wird im Zuge der anstehenden Kaufwelle sogar ein Test der Jahreshochs bei 152,20 Euro möglich. Abschläge unter den kleinen Doppelboden um 185,40 Euro sollten jedoch vermieden werden, dies ließe lediglich bärische Charakterzüge zu, Abschläge zurück auf 172,16 und womöglich noch 156,45 Euro blieben dann aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus.

Volkswagen VZ (Wochenchart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 197,80 // 202,40 // 204,10 // 210,10 // 213,60 // 220,30 Euro Unterstützungen: 191,63 // 185,72 // 178,34 // 172,16 // 165,67 // 155,96 Euro

Fazit

Aufgrund der aktuellen Aufwärtsdynamik könnte sich durchaus ein direkter Long-Einstieg über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KF17YJ mit Zielen zwischen 204,10 und 220,30 Euro lohnen. Ein Anstieg an das zuletzt genannte Ziel würde über den vorgestellten Schein Renditepotenzial von 175 Prozent freisetzen, entsprechend dürfte das Zertifikat zum Schluss bei 3,93 Euro notieren. Eine sinnvolle Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von vorerst 185,00 Euro allerdings nicht überschreiten, woraus sich ein möglicher Ausstiegskurs von 0,40 Euro im Zertifikat ergibt.

Strategie für steigende Kurse WKN: KF17YJ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,42 - 1,43 Euro Emittent: Citi Basispreis: 181,4361 Euro Basiswert: Volkswagen VZ KO-Schwelle: 181,4361 Euro akt. Kurs Basiswert: 195,26 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 3,93 Euro Hebel: 13,7 Kurschance: + 175 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.