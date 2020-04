VOLKSWAGEN Vz. - Kernschmelze wurde richtig erkannt

Volkswagen AG Vz. - WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Kurs: 112,960 € (XETRA)

Das 87 EUR Projektionsziel aus dem Doppeltop wurde erreicht, zeitweise rutschte der Kurs sogar auf 79,38 EUR ab. Auf der Unterstützung bei 86,37 EUR prallt der Kurs seit 2 Wochen nach oben ab. Es läuft eine technische Gegenreaktion. Bei 124,50 EUR liegt eine charttechnische Hürde im Markt, an der das Kursgeschehen wieder nach unten abprallen kann. Die laufende technische Gegenreaktion sollte nicht automatisch mit einem charttechnischen Boden gleichgesetzt werden.

Wichtig wird sein, wie das Kursgeschehen in den nächsten Wochen auspendeln wird.

VOLKSWAGEN z. im Big Picture - Doppeltop-Kernschmelze

11. Mrz. 2020 um 07:18 Uhr

Genau genommen handelt es sich um eine Doppeltopvarinate, ein so genanntes Spidertop. Eine wichtige charttechnische Unterstützung bei 139 EUR ist nach unten durch. Wenn sie das Doppeltop regulär voll nach unten auflösen würden, würde das Korrekturziel im 87 EUR Bereich liegen. Am Donnerstag ist EZB Leitzinsentscheid. Man kann davon ausgehen, dass sich die EZB geldpolitisch stützend in den Markt reinstellen wird. Man muss schauen, ab welchem Punkt die Maßnahmen der Fiskalpolitik und Geldpolitik wirken werden. Ich arbeite nach unten ungern mit Prognosepfeilen. Glücklicherweise werden oft Korrekturprojektionsziele nicht erreicht.

Möglicherweise stellt sich das Doppeltop auch nur als Bärenfalle heraus. Sprich, erst alle Stops unterhalb von 139 EUR abholen, um dann wieder darüber anzusteigen.

Automobil & Zulieferer Sektor - Technisch sehr gefährliche Lage

5. Mrz. 2020 um 20:53 Uhr

STXE 600 Automobiles & Parts Index, Kursverlauf seit 26.04.2010. Seit Ende 2013 bewegt sich das Kursgeschehen sehr volatil seitwärts. Für einen Charttechniker ist eine Seitwärtsbewegung nicht gleich eine Seitwärtsbewegung, vielher lassen sich solche Marktphasen auch klassifizieren. Im vorliegenden Fall handelt es sich um breites, zeitlich ausgedehntes großes SKKS Trendwendemuster. Die zentrale mehrjährig relevante Unterstützung liegt bei 408 Punkten im Markt. Sie wird derzeit attackiert.

Die rechte Schulter des riesigen SKKS Formation zeigt ein Doppeltop, das sich seit April vergangenen Jahres ausgebildet hat. Der Sektorindex steht kurz vor einem Durchschrutschen nach unten. Kurz vor einem weiteren massiven Abverkauf. Eine größere Marktbereinigung liegt in der Luft. Man muss schauen, wie die Politik und Geldpolitik reagieren. Was in diese Richtung überhaupt möglich ist.

STXE 600 Automobiles & Parts

