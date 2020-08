Voranmeldung eröffnet für Harry Potter: Puzzles & Spells

Fans erhalten zu offizieller Einführung des Spiels exklusives Bonus-Bündel

Heute gab Zynga Inc. (Nasdaq:ZNGA), ein weltweit führendes Unternehmen für interaktive Unterhaltung, bekannt, dass auf Google Play die Voranmeldung für sein Match-3-Logikrätselspiel für Mobilgeräte Harry Potter: Puzzles & Spells eröffnet wurde. Das Spiel ist offiziell von Warner Bros. Interactive Entertainment lizenziert und wird unter dem Label Portkey Games veröffentlicht. Fans können www.harrypotterpuzzlesandspells.com und Google Play besuchen, um sich vorab zu registrieren.

„Mit Harry Potter: Puzzles & Spells werden wir die Fans mit den unvergesslichen Persönlichkeiten, dem Sound und der Erzählung der Originalbücher und -Filme begeistern“, sagte Bernard Kim, President of Publishing bei Zynga. „Aber wir bringen auch mehr Dimension in das Match-3-Genre. Die Spieler erhalten EPs und werden mächtiger, sie lernen Zaubersprüche und verbessern sich darin, sie nehmen an besonderen Ereignissen teil und treten durch die Club-Funktion miteinander in Verbindung und gegeneinander an.“

Spieler, die sich vorab registriert haben, gehören zu den ersten, die bei offiziellem Spielbeginn benachrichtigt werden. In der ersten Woche nach dem Start erhalten Spieler, die das Spiel für ihr Android- oder iOS-Gerät herunterladen, umgehend das Willkommens-Bundle, das sie mit speziellen Belohnungen und Power-Ups begrüßt, die ihnen das Spielen erleichtern. Das Bundle wird auch einen individualiserten Gegenstand für ihren Avatar imSpiel enthalten, der sie als echte Fans der Zauberwelt ausweist.

Harry Potter: Puzzles & Spells zelebriert die Liebe zu kniffligen Aufgaben und Geheimnissen in der Zauberwelt mit dem ersten Match-3-Logikrätselspiel für Mobilgeräte. Durch die Mischung von innovativem Match-3-Logikrätselspiel und Magie begegnen die Spieler den markantesten Momenten und unvergesslichsten Gesichtern aus den ursprünglichen Harry-Potter-Filmen wieder. Das Spiel wird außerdem den Original-Soundtrack des Films und die authentischen Sprachaufnahmen aus den Filmen für Charaktere wie Hagrid, Dumbledore, Professor McGonagall und den Sprechenden Hut enthalten. Auf ihrer Reise durch die Zauberwelt setzen die Spieler Zaubertränke, Zaubersprüche und andere magische Fähigkeiten und Gegenstände ein, um sich durch phantasievolle Rätsel-Level zu bewegen. Die Spieler können einem Club mit anderen Fans beitreten und gemeinsam an Rätselstrategien kniffeln, Erfahrungen teilen und bei exklusiven Club-Veranstaltungen um Preise wetteifern.

Harry Potter: Puzzles & Spells wird auf iOS- und Android-Geräten weltweit sowie auf Amazon Kindle und Facebook spielbar sein. Um weitere Einzelheiten zu erfahren und sich für Harry Potter: Puzzles & Spells vorab zu registrieren, besuchen Sie bitte www.harrypotterpuzzlesandspells.com. Für weitere Informationen und die Möglichkeit zur Vernetzung mit anderen Fans folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter.

