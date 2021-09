Vorhang auf und Bühne frei: Koch goes Holo!

Replaced by the video

In Kollaboration mit Cisco haben wir unweit der Wall Street in den letzten Monaten das erste Studio mit integrierter Holo-Technologie geschaffen! Ab Herbst freue ich mich darauf, spannende Gäste aus den Vorstandsetagen börsennotierter Unternehmen virtuell zu mir nach New York zu holen. Wie die Technologie funktioniert und was Hologramme so besonders macht, darüber spreche ich mit Uwe Peter, Deutschland-Chef von Cisco. Ich wünsche gute Unterhaltung!