Wall Street hebt ab: Durchbruch COVID-19

Ein historischer Tag an der Wall Street! Das Risiko an Covid-19 zu erkranken, ist bei den Teilnehmern der klinischen Tests von Pfizer um 90 Prozent geringer als ohne Impfung. Der mit BioNTech entwickelte Impfstoff zeigt keine nennenswerten Nebenwirkungen! Wir sehen eine massive Sektorenrotation weg von Tech und hin zu Value und den getroffenen COVID-Sektoren. Fluggesellschaften, Kreuzfahrtgesellschaften, Hotels, Energie und Banken ziehen deutlich an, mit deutlichen Kursverlusten bei Peloton, Zoom, DocuSign, Netflix oder PayPal.