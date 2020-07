WALT DISNEY - Noch eine Korrektur, dann kommen die Bullen zurück

The Walt Disney Co. - WKN: 855686 - ISIN: US2546871060 - Kurs: 115,610 $ (NYSE)

Dem starken Kurseinbruch an den Aktienmärkten konnte sich auch die Aktie von Walt Disney nicht entziehen und fiel im März bis an die langfristige Unterstützung bei 78,73 USD zurück. Dort setzte allerdings eine Erholung ein, die zügig über die frühere, mittelfristige Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 105,00 USD führte und den Wert in einer steilen Kaufwelle im Mai sogar zeitweise über den Widerstand bei 122,08 USD antrieb.

Diese Erholungsrally wird seit einem Hoch bei 127,82 USD Anfang Juni korrigiert. Dabei fiel der Wert in einer ersten Abwärtswelle an die mittelfristige Aufwärtstrendlinie zurück, konnte den Bereich um 108,00 USD jedoch für eine Erholung nutzen. Nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch über den Widerstand bei 122,08 USD setzte zuletzt eine weitere Abwärtskorrektur ein.

Mittelfristige Aufwärtstrendlinie bleibt der Dreh-und Angelpunkt

Abgaben unter die kleinere Unterstützung bei 113,00 USD dürften jetzt zwar zur Fortsetzung der Korrektur an die mittelfristige Aufwärtstrendlinie in der Nähe der Unterstützung bei 108,10 USD führen. Dort dürften die Bullen die Korrekturphase allerdings beenden und die Aktie von Walt Disney über die kurzfristige Abwärtstrendlinie und die Kurshürde bei 122,08 USD kaufen. Darüber könnte nur noch das Zwischenhoch bei 127,82 USD einen Anstieg bis 134,83 und 136,00 USD verhindern.

Bricht die Aktie dagegen unter die Haltemarke bei 108,10 USD ein, würde sich die Korrekturphase direkt bis 98,86 USD ausdehnen. Dort sollte sich der Aufwärtstrend der letzten Monate allerdings fortsetzen. Darunter wäre dagegen ein weiteres bärisches Signal mit einem Ziel bei 79,07 USD aktiviert.

Disney Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)