Warburg Research hebt Ziel für Hensoldt auf 18 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hensoldt von 15,50 auf 18,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gerüchte um ein Interesse von strategischen Käufern unterstrichen seine Einschätzung von Hensoldt als gut positionierter Spezialist in der hoch attraktiven Rüstungselektronikbranche, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Sorgen wegen eines Aktien-Überhangs dürften nun verschwinden. Zuvor war gemeldet worden, dass der Finanzinvestor KKR seine Beteiligung an dem Rüstungselektronik-Hersteller weiter reduzieren will./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2021 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.