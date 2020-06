Warburg Research lässt Zur Rose Group auf 'Buy', Ziel 208 Franken

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Zur Rose Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 208 Franken belassen. Die Übernahme von Apotal erscheine wertsteigernd, schrieb Analyst Michael Heider in einer ersten Reaktion am Freitag. Auch strategisch mach der Schritt Sinn, da Zur Rose die marktführende Stellung auf dem attraktiven deutschen Markt untermauere./ag/fba

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2020 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

