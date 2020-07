Warren Buffett hat gerade weitere 800 Millionen US-Dollar für diese Bankaktie ausgegeben

Berkshire Hathaway, das von CEO Warren Buffett geführte Konglomerat, hat soeben weitere 34 Millionen Aktien von Bank of America gekauft.

Buffett und sein Team kauften die Aktien Anfang letzter Woche zu einem Durchschnittspreis von knapp 24 US-Dollar, was einem Investitionsvolumen von mehr als 800 Millionen US-Dollar entspricht. Damit erhöht sich der Anteil von Berkshire an Buffetts größter Bankbeteiligung auf 11,3 %. Bank of America ist die zweitgrößte Aktienposition von Berkshire mit einem Gesamtmarktwert von 23,9 Milliarden US-Dollar.

Kauft Buffett im Moment andere Bankaktien?

Es ist wichtig zu wissen, dass wir praktisch nichts über die jüngsten Käufe von Bank of America wissen, außer, dass der Anteil von Berkshire über 10 % beträgt, eine Schwelle, die mit erhöhten Berichtspflichten einhergeht.

Berkshire besitzt Aktien von mehreren anderen großen Banken, aber die meisten liegen weit unter der 10 %-Schwelle. Das Unternehmen besitzt lediglich 1,9 % von JPMorgan Chase, 8,4 % von Wells Fargo und 2,2 % von PNC Financial. Und wir werden für einige Zeit keinen umfassenden Einblick in das Aktienportfolio von Berkshire erhalten. Wir werden Mitte August eine Momentaufnahme dessen erhalten, was Buffett und seine Stockpicker im zweiten Quartal getan haben, aber was die im Juli getätigten Investitionen betrifft, so müssen wir auf die SEC-Einreichungen zum dritten Quartal warten, die erst im November veröffentlicht werden.

Dennoch dürfte die Investition von Bank of America in dieser Woche von den Anlegern der Bank als positives Zeichen gewertet werden - ebenso wie von den Anlegern in Berkshire. Im Falle von Bank of America scheint es sich immer noch um Buffetts Lieblingsbankaktie zu handeln. Und was Berkshire betrifft, so haben die Investoren geduldig darauf gewartet, dass Buffett mit dem Ausgeben der 137 Milliarden US-Dollar in seiner Bilanz beginnt. Es sieht so aus, als ob dies mit dieser und der jüngsten Übernahme des Erdgasunternehmens Dominion endlich geschehen könnte.

